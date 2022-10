AMLO da 3 consejos a la oposición para las elecciones de 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio tres consejos a la oposición rumbo a las elecciones de 2024, pues aseguró que les falta ir definiendo a quien será su candidato, ya que tienen más de 30.

En la mañanera de hoy, AMLO destacó que Morena tiene al menos a cinco posibles candidatos para las elecciones de 2024, como Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Gerardo Noroña y Ricardo Monreal; en contraste, la oposición tiene al menos 38.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ aseguró que #Morena y sus aliados tienen al menos 5 aspirantes a la Presidencia mientras que los partidos opositores más de 30 pic.twitter.com/3hdj1FnNs5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 11, 2022

“Estaba contando ayer, 38 cómo le van a hacer… Que empiezan ya a resolver quién va a ser el candidato, eso no es un asunto fácil… (Tienen) como 38 si no es que más y los que se apunten, entonces pues ellos tienen que empezar. Que empiecen ya a resolver quién va a ser candidato, el ciudadano vota por tres cosas, no está demás un consejo, no cualquier consulta causa honorario”, explicó.

¿Cuáles fueron los consejos que AMLO dio a la oposición?

El Presidente dio a la oposición tres consejos para las elecciones de 2024, entre los que destacan sus programas o proyecto de nación, pues aseguró que hay una desorganización para agruparse.

El primer consejo que AMLO dio a la oposición es la organización política, ya sea un partido político, coalición o alianza.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ urgió a PRI-PAN y PRD definir a su candidato presidencial. pic.twitter.com/cZSgILu8ec — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 11, 2022

Después, dijo, está el candidato o candidata y finalmente el programa o proyecto.





“No es nada más estar diciendo que somos nacos o populistas o no sé qué más sino qué proponen, eso ayuda mucho, que la gente tenga claridad”.

AMLO dijo que estos consejos les ayudarían a rectificar, de cara a las elecciones de 2023 y 2024, ya que de lo contrario continuarán deteriorándose como oposición.