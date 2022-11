AMLO rechaza uso de afores en gasto público: “No soy Zedillo”

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que la reforma aprobada el viernes pasado busque usar las afores de la población trabajadora para completar el gasto público y aseguró que no es “Zedillo”.

En la mañanera de hoy, López Obrador aseguró que hay una malinterpretación por parte de las que aprobaron cambios a la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en la que se busca ser un amortiguador en caso de que haya una disminución en los ingresos de presupuesto.

AMLO dijo que pediría al titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que aclare esta reforma para aclarar que no se hará uso de las afores para el gasto público.

“Ese es otro invento, yo no soy Zedillo. No podemos comprometer en nada las pensiones de los trabajadores lo acabo de decir hace como seis meses en una reunión con el INFONAVIT, que lo plantearon dirigentes sindicales y dije que no y no hay absolutamente nada, hay una mala interpretación, piensan que se van a utilizar todas las pensiones con ese propósito, le voy a decir al srio de hacienda que lo aclare”, dijo.

El Presidente recordó al Zedillo, expresidente conocido porque en su mandato ocurrió el hecho conocido como el Fobaproa.



¿Qué significa la reforma aprobada de la que habló AMLO?

El viernes se aprobó con 264 votos a favor y 217 en contra el dictamen que reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda hacer aportaciones adicionales al Fondo de Empleados Ingenio Providencia (FEIP).





Al respecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró de qué trata el dictamen aprobado y rechazó que se toquen las afores.

“Los fondos de ahorro para el retiro, reservas del IMSS, ISSSTE, INFONAVIT, bonos de pensiones y acciones de las Siefores no aplican para esta ley”, indicó en un comunicado.

“La reforma no tiene ninguna relación con el gasto público, como algunos han interpretado erróneamente, generando confusión en la opinión pública”.

La iniciativa busca, indicó Hacienda en un comunicado, es permitir que, además de depósitos en efectivo que ya recibe actualmente, pueda recibir, como aportación, ahorros derivados del servicio de la deuda o activos financieros que emite el Gobierno Federal o forman parte de sus activos. El FEIP podrá vender, mantener y recibir el interés correspondiente, a fin de incrementar su liquidez y capacidad financiera.

Así se podrá aprovechar la capacidad de emisión del gobierno, ya que actualmente no es posible depositar otros activos que no sean efectivo.