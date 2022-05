La historia del “Comes y te vas” que protagonizó Fidel Castro

El pasado 22 de marzo se cumplieron 20 años del “comes y te vas” que presuntamente el entonces presidente de México, Vicente Fox, le dijo a Fidel Castro, presidente de Cuba, previo a la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo que se realizó en Monterrey , esta es la historia que dio paso a la frase.

En ese año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) convocó a la cumbre a la que asistieron más de 50 jefes de Estado y más de 200 ministros de relaciones exteriores, comercio, desarrollo y finanzas, considerada la mayor participación de funcionarios en materia de finanzas.

De acuerdo con la propia ONU, esta conferencia fue un punto de inflexión en el abordaje de la cooperación para el desarrollo por parte de la comunidad internacional, ya que abordaba cuestiones financieras y afines relativas al desarrollo mundial.

Sin embargo, Fidel Castro anunció de último momento que asistiría a la cumbre en Monterrey, lo que generó la reacción del entonces presidente de México, Vicente Fox, quien le llamó para acordar los términos de su visita.

Fidel Castro filtra llamada que dio paso a la frase “comes y te vas”

Fidel Castro recibió la llamada de Vicente Fox en la que le explicó que su visita le significaba una “buena cantidad de problemas” y le planteaba que se presentará el día en el que daría su discurso.

Fidel le advirtió a Fox que le podría pedir todo, menos que no acudiera a la cumbre, ya que la invitación la había recibido de las Naciones Unidas y que prohibirle la asistencia causaría un escándalo mundial.

“Comes y te vas” Vicente Fox a Fidel Castro

En la propuesta de Fox a Fidel Castro sobre su participación nació la conocida frase “comes y te vas”, ya que el ex mandatario de México planteó al presidente de Cuba asistir a un almuerzo y retirarse para evitar confrontaciones.

Que puedas venir el jueves y que participes en la sesión, que hagas tu participación, como está reservado el espacio para Cuba a la una. Después tenemos un almuerzo que ofrece el gobernador del estado a los Jefes de Estado; inclusive te ofrezco y te invito a que estuvieras en ese almuerzo, inclusive que te sientes a mi lado y que terminando el evento y la participación, digamos, ya te regresaras, planteó Vicente Fox.

En respuesta, Fidel Castro respondió que si eso significaba su regreso al hotel o a Cuba, en respuesta, el ex presidente dijo que adonde quisiera y agregó:

“Y que me dejes libre y es la petición que te hago, el viernes, para que no me compliques el viernes”.

Entre otras peticiones, Fox le sugirió a Fidel Castro no agredir al presidente de Estados Unidos, a lo que el comandante reviró que tenía más de 42 años de política.

El mandatario de Cuba acudió a la cumbre, pronunció su discurso y se retiró a la isla, desde donde hizo pública la llamada que Fox le pidió que se mantuviera como privada,maniobra que causó una crisis diplomática entre ambos países, a pesar de los vínculos históricos que mantenían.

Tras la muerte de Fidel Castro en noviembre de 2016, Vicente Fox recordó que en efecto, el mandatario de Cuba, comió y se fue en esa cumbre en 2002, sin embargo, dijo que al comandante le faltó humildad y carácter “para darse cuenta a tiempo que Cuba no puede vivir bajo una dictadura ”.