Alertan riesgos de reto viral “el que se duerme al último, gana”

Las alertas de autoridades y expertos de la Ciudad de México (CDMX) se encendieron por el reto viral "el que se duerme al último, gana", que hacen desde adultos y niños, quienes por unos cuantos “Likes” ponen en riesgo para la salud por el uso de medicamentos.

De acuerdo con estudiantes, participar en el reto viral "el que se duerme al último, gana" les deja una anécdota y una experiencia.

Otros participantes dejan de lado los riesgos de la salud y aseguran que hacen el reto viral por diversión y que no parecen riesgosos.

En TikTok, "el que se duerme al último, gana" es un reto viral en el que los participantes tienen que usar medicamentos de forma controlada.

"Se logró detectar un reto viral, el cual consiste en consumir medicamento controlado para poder resistir los efectos secundarios que en este caso es el sueño el último que caiga dormido es el que gana este reto”, expresó Sandra García, de la Policía Cibernética SSC-CDMX.

Reto viral "el que se duerme al último, gana" causaría tragedia



Especialistas y médicos indican los riesgos para la salud de quienes hagan el reto viral "el que se duerme al último, gana", pues usan de forma controlada el medicamento.

"Pueden generar una somnolencia en un principio, pero pueden llegar a consecuencias mucho más graves, alteraciones gastrointestinales, una somnolencia y sueño muy prolongado e incluso llegar hasta la muerte" , advirtió Yamir Vera, médico internista.

Expertos en redes sociales explican los motivos por los que los participantes de retos virales dejan de lado su salud con el uso de medicamentos.

"Para poder quedar bien, y entonces y a lo mejor no estas tan de acuerdo y terminas aceptando, por qué, porque tus amigos te van diciendo, te van tachando de que eres un cobarde, que no te atreves y para pertenecer este grupo", Araceli Ramirez, cofundadora Ola Yo conecto.

"Somos una generación que estamos educando en digital, por primera vez, que hay que enterarse de lo que está pasando, actúa en la vida presencial con sentido común, decirles que hacer, no estigmatizar", comentó Ricardo Olayo, especialista Ola Yo Conecto.

Por ello, expertos recomiendan a padres de familia poner atención al consumo que realizan los menores de edad en redes sociales.

