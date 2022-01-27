Xiomara Castro rindió protesta como la primera presidenta de Honduras para el periodo 2022-2026 en los que enfrentará varios retos.

La presidenta estuvo acompañada de su esposo, el mandatario Manuel Zelaya, y sus hijos, en un estadio de futbol al aire libre.

Sin embargo no tendrá una tarea sencilla al frente de Honduras, pues su gobierno afrontará retos como un Congreso dividido, el aumento de la deuda, sus relaciones internacionales y crisis económicas y sociales.

Xiomara Castro asume el cargo de presidenta de Honduras, en medio de una disputa con disidentes de su propio partido. Además, los jefes del Congreso de Honduras pertenecen a partidos de la oposición, lo que podría socavar su capacidad para aprobar leyes.

Dios y el pueblo me concedieron el honor de dirigir los destinos de nuestra nación. Con humildad y firmeza asumo este compromiso. Esta presidenta no va a doblegarse ante intereses particulares y siempre tendrá presente porqué su pueblo la eligió. pic.twitter.com/RslJcYSyb7 — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) January 27, 2022

Los retos que enfrentará Xiomara Castro como presidenta de Honduras

Crisis en el Parlamento de Honduras

Aunque Xiomara Castro ganó la presidencia con una diferencia considerable en las urnas, no ocurrió lo mismo con su partido en el Parlamento, pues el partido Libre solo obtuvo 50 de los 128 diputados que conforman la Cámara de Honduras.

Y aunque Xiomara Castro sabía que la situación podría socavar sus decisiones a la hora de aprobar leyes, las cosas se complicaron cuando 18 diputados de su partido decidieron no respaldarla a la hora de elegir al presidente del Parlamento.

La traición desencadenó una pelea a golpes dentro del Congreso de Honduras entre los militantes del partido Libre. Además, algunos analistas consideran que la jugada del grupo de legisladores de Libre afectará sin duda la capacidad de Castro para lograr acuerdos en el Congreso.

Pobreza en Honduras

Xiomara Castro llega a la presidencia de Honduras en medio de una crisis económica, que mantiene al país con uno de los niveles de pobreza más altos de América Latina.

De acuerdo con datos de Foro Social de ONG Fosdeh, cerca del 71 por ciento de los hondureños viven en la pobreza y cerca de la mitad de ellos están en pobreza extrema. Agregó que cuatro de cada 10 habitantes de Honduras carece de recursos para comer.

Ante esta situación, Xiomara Castró indicó que "el Estado de Honduras ha sido hundido estos últimos 12 años y lo recibo en bancarrota".

Crisis económica y de salud

La actual presidenta de Honduras también deberá enfrentar la pandemia y la crisis económica que generó en el país.

La pandemia de Covid-19 dejó 10 mil 500 muertos y 388 mil contagiados, además agudizó la crisis económica del país pues orilló al cierre de micros y medianas empresas.

Esta es mi Honduras, su gente, sus valores y sus riquezas. Dejemos atrás el pasado oscuro para renacer y mostrar al mundo lo que verdaderamente somos. Juntos haremos nuestra Patria aún más grande.❤️ pic.twitter.com/s4z5l3Un6A — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) January 27, 2022

Fosdeh indicó que el país se mantiene a flote gracias a las remesas que los migrantes hondureños envían desde el extranjero, principalmente de Estados Unidos. Además Xiomara recibe el país con una deuda externa de 8.607 millones de dólares.

Frenar la migración

Xiomara Castro prometió abordar la corrupción, la pobreza y la violencia en Honduras, problemas crónicos que han contribuido a alimentar la inmigración indocumentada a Estados Unidos.

Kamala Harris acudió a la toma de protestas de Castro con la finalidad de apoyar a la presidenta y abordar “causas fundamentales” de la migración desde Centroamérica.

Sostuve un encuentro con la @VP Kamala Harris. Abordamos temas de interés común, como la migración, la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Agradezco su visita al país y la disposición de los EEUU de apoyar a nuestro gobierno en asuntos prioritarios para nuestro pueblo. pic.twitter.com/yj1DBKF3kv — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) January 27, 2022

Autoridades estadounidenses quieren trabajar con Xiomara Castro para frenar la migración indocumentada desde Centroamérica y apuntalar el apoyo internacional a Taiwán, ya que Honduras es uno de los pocos países del mundo que mantiene relaciones diplomáticas con Taipei.

Combate a la corrupción

La presidenta de Honduras indicó durante su discurso que los hondureños no confían en el gobierno debido a la corrupción, por lo que luchar con este problema es uno de los mayores retos de su mandato.

Además, Estados Unidos pidió que Hernández que en cuanto tomara posesión del cargo, su antecesor, Juan Orlando Hernández, fuera procesado de inmediato por cargos de drogas corrupción y de vínculos con el narco.

Por lo que el caso del ex mandatario podría ser el primer reto de corrupción al que se enfrentará Xiomara Castro durante su mandato.