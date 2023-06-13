¿Más movimientos? AMLO se reúne con su gabinete para definir quién participará en elecciones 2024

Durante la conferencia de prensa del pasado lunes 12 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que este martes tendría una reunión con su gabinete presidencial. Esto, con el objetivo de determinar los cambios que podría tener rumbo a las elecciones 2024, pues habrá quienes buscarán algún cargo.

Cerca de las 12:00 horas y tras una reunión con los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), comenzaron a llegar uno por uno de los 19 funcionarios a cargo de una Secretaría.

Cabe destacar que esta misma mañana, durante la mañanera, el jefe del Ejecutivo designó a Alicia Bárcena como la nueva secretaria de Relaciones Exteriores tras la salida de Marcelo Ebrard, pues este buscará contender en las encuestas internas para ser el candidato presidencial de Morena y aliados en las elecciones 2024.

#IMPORTANTE | “Le he pedido al presidente que me releve del encargo de secretario de #gobernación.



Seguramente el viernes por la mañana haré efectiva esa petición de manera formal”, dijo @adan_augusto. pic.twitter.com/1C26R5U58G — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 13, 2023

¿Qué se elegirá en las elecciones de 2024?

Las próximas elecciones 2024 serán unas de las más importantes del país, pues se elegirá:



128 escaños en el Senado de la República.

500 Curules en la Cámara de Diputados.

Jefatura de la Ciudad de México.

31 de las 32 entidades renovarán su congreso local.

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

24 juntas municipales.

1580 ayuntamientos.

Además de otros cargos como la gubernatura de ocho estados:



Chiapas.

Guanajuato.

Jalisco.

Morelos.

Puebla.

Tabasco.

Veracruz.

Yucatán.

¿Qué secretarios se prevé que salgan del gabinete de AMLO para las elecciones 2024?

Tan solo esta mañana, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, desmintió los rumores de que saldría del gabinete de AMLO para ir por la jefatura de Gobierno de la CDMX; sin embargo, otros sí han alzado la mano para ser tomados en cuenta.

En primera instancia, está Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), quien se prevé que busque la gubernatura de Guanajuato con el partido guinda.

El director de la @Profeco, Ricardo Sheffield, podría dejar en próximos meses su cargo para buscar candidatura de @PartidoMorenaMx a la gubernatura de #Guanajuato. pic.twitter.com/KUQ9jN6J6J — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 13, 2023

Adán Augusto renunciará el próximo viernes como secretario de Gobernación

Adán Augusto Hernández López también saldrá del gabinete de AMLO para contender en las elecciones 2024, pues busca ser el candidato de Morena junto a aliados. Al salir del Palacio Nacional mencionó: "Le he pedido al presidente que me releve del encargo de secretario de Gobernación".