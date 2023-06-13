¿Quiénes son los consejeros del INE con los que se reunirá AMLO?

En el marco de la reunión que mantendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con los consejeros del Instituto Nacional Electoral, es relevante conocer quiénes son los invitados de honor al Palacio Nacional con el propósito de crear una "nueva etapa".

La reunión entre AMLO y los consejeros del INE está programada a las 10:30 horas de este martes 13 de junio en el Palacio Nacional; los integrantes del órgano electoral recibieron una invitación y realizaron un posicionamiento.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se reconcilia con el #INE y delinea la clave de su reunión con consejeros electorales pic.twitter.com/OBPHuwObCx — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 13, 2023

¿Quiénes son los consejeros del INE en 2023?

Serán 11 consejeros del INE los invitados de honor, cabe recordar que fue en la madrugada del pasado 31 de marzo cuando fueron elegidos cuatro nuevos miembros del Consejo General del INE, entre ellos a la comisionada presidenta, Guadalupe Taddei, además de tres consejeros.

Esta es la lista de los 11 consejeros:



Jorge Montaño Ventura.

Rita Bell López Vences.

Arturo Castillo Loza.

Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Jaime Rivera Velázquez.

Dania Paola Ravel Cuevas.

Carla Astrid Humphrey Jordan.

Martín Faz Mora.

Uuc-kib Espadas Ancona.

Norma Irene De la Cruz Magaña.

Guadalupe Taddei Zavala

Los 10 consejeros del INE, además de la presidenta|INE

¿Por qué se reunirá AMLO con los consejeros del INE?

Cerca de las 10:40, la comisionada presidenta ingresó junto a la consejera Norma de la Cruz a Palacio Nacional, donde se reunirían con el presidente AMLO.

En palabras del mandatario, el objetivo de la reunión con los consejeros es: "Este diálogo tiene como propósito de refrendar la colaboración entre el INE y el Gobierno Federal, conforma a sus respectivas atribuciones, para asegurar la organización y el desarrollo de los próximos comicios en cumplimiento de la Constitución”.

Las y los Consejeros Electorales se reúnen con el Presidente

|Twitter @INEMexico

De igual manera, AMLO elogió a Guadalupe Taddei por reducir su sueldo, “Me gustó mucho la decisión de la nueva presidenta del INE, de bajarse su sueldo, ¿por qué no lo hizo el anterior?”.

Por su parte, el comunicado de prensa del INE mencionó que recibieron la invitación del presidente AMLO para sostener un encuentro en el marco del inicio del próximo proceso electoral, correspondiente al 2023-2024, donde se elegirá, entre otras cosas, a la presidencia.