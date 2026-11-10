Pedro Hernández Calderón, exportero de Atlas, Santos Laguna y Necaxa, está bajo investigación por el gobierno de Estados Unidos por presuntamente traficar con relojes de lujo falsos valuados en millones de dólares en el mercado si fueran auténticos.

Este martes 10 de noviembre de 2026, el Departamento de Justicia de ese país dio a conocer que el exguardameta fue acusado en una trama internacional de tráfico de relojes falsificados.

EU publica imágenes de relojes y costo de las piezas traficadas

Pedro Hernández Calderón, de 45 años, fue acusado en relación con el tráfico de productos falsificados y permanece bajo custodia en espera de nuevos procedimientos penales.

En la información revelada por las autoridades de Estados Unidos, se dieron a conocer imágenes de las piezas.

Se trata de relojes falsificados por valor de $5.4 millones de dólares, que en pesos mexicanos según el cambio interbancario del mercado, equivale a aproximadamente $100 millones 440 mil pesos mexicanos.

Former Mexican soccer player charged in $5.4M international counterfeit watch trafficking schemehttps://t.co/GGh4xb22tC pic.twitter.com/oKh7oNOqvi — US Attorney SDTX (@USAO_SDTX) November 10, 2026

Relojes falsos fueron descubiertos antes de ser entregados

Pedro Hernández Calderón tuvo su primera comparecencia ante el tribunal y se supo que es un exportero profesional que jugó en los clubes de futbol Atlas, Santos Laguna y Necaxa.

El 5 de octubre, según la denuncia penal, las autoridades decomisaron cuatro relojes de lujo falsos en Anchorage, Alaska, que serían llevados a un almacén en Laredo.

Ante ello, las autoridades de Alaska iniciaron labores de búsqueda para identificar a los responsables.

Exportero habría dirigido un negocio de importación y exportación de relojes falsos

El exguardameta al parecer dirigía un negocio de importación y exportación que recibía relojes falsificados en Laredo para enviarlos a clientes en México.

Entre junio de 2025 y octubre de 2026, las autoridades identificaron varios envíos de las piezas a direcciones de Laredo, con un valor minorista estimado de aproximadamente 5.4 millones de dólares si fueran auténticos, según la denuncia.

Las autoridades también habrían descubierto fotografías, comunicaciones y registros de envío que documentaban la operación.

¿Cuántos años de cárcel podría enfrentar el exportero?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que representantes de fabricantes de relojes de lujo confirmaron que las piezas presentadas eran falsas.

De ser declarado culpable, Pedro Hernández Calderón podría enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión federal y a una posible multa de 2 millones de dólares.