“Lady Relojes” queda libre tras escándalo por presunta estafa en Coahuila

El caso de Verónica, conocida en redes como “Lady Relojes”, dio un giro inesperado. Luego de ser detenida en Ramos Arizpe, Coahuila, por presuntamente vender relojes de alta gama clonados a empresarios de la región sureste del estado, la joven de 23 años quedó en libertad porque no hubo denuncias formales en su contra.

Su detención generó revuelo no solo por las acusaciones de estafa, sino porque, en un principio, su madre pensó que había sido víctima de un secuestro e incluso difundió una supuesta desaparición en redes sociales.

¿Por qué detuvieron a “Lady Relojes” en Ramos Arizpe, Coahuila?

De acuerdo con información confirmada por la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Verónica fue asegurada tras ser señalada por empresarios que aseguraban haber sido engañados con la venta de relojes de lujo que resultaron ser imitaciones.

Trascendió que la joven contactaba a sus clientes a través de su página de OnlyFans y concretaba la venta de supuestos relojes exclusivos. Sin embargo, al recibir los productos, los compradores detectaron que se trataba de piezas clonadas.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, explicó que durante la intervención comenzaron a detectarse faltas administrativas, pero al no existir una denuncia formal por fraude, no se pudo proceder penalmente.

No hubo denuncia contra “Lady Relojes” y quedó en libertad

El propio fiscal señaló que, aunque existían señalamientos públicos, ninguno de los presuntos afectados presentó querella ante el Ministerio Público. Sin ese paso legal, el caso no podía avanzar.

“Al platicar con ella comenzaron unas faltas administrativas… pero no hubo denuncia y quedó en libertad”, explicó el funcionario.

Además, detalló que la detención también tuvo un componente de resguardo. Según sus palabras, había preocupación por el contexto alrededor del caso y se buscaba protegerla mientras se aclaraban los hechos. “La intención era protegerla… nos apuraba que hubiera atrás un trasfondo”, comentó.

Aunque el caso se volvió viral y generó conversación en redes sociales, los empresarios presuntamente afectados decidieron no interponer denuncia por el presunto fraude. Eso dejó a la autoridad sin elementos jurídicos suficientes para judicializar el asunto.

El episodio deja varias preguntas en el aire: ¿por qué no denunciaron los compradores?, ¿hubo acuerdos fuera de lo público?, ¿o simplemente decidieron no continuar con el proceso?

Mientras tanto, “Lady Relojes” quedó libre y el caso se mantiene sin consecuencias penales, al menos por ahora.