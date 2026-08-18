¿Qué es el Narcan, medicamento encontrado en el departamento de la actriz Hayden Panettiere?

La muerte de la actriz Hayden Panettiere ha generado interrogantes después de que se reportara el hallazgo del fármaco “Narcan” en la residencia de Greenville, Carolina del Sur, donde fue localizada sin signos vitales el pasado domingo 16 de agosto.

El medicamento suele conseguirse muy fácil en Estados Unidos, ya que es utilizado para revertir los efectos de sobredosis de opioides, lo que ha abierto nuevas especulaciones sobre la causa de muerte de la actriz de “Malcolm in the Middle”.

¿Qué es el Narcan y para qué sirve?

Narcan es el nombre comercial de la naloxona, un medicamento diseñado para revertir rápidamente una sobredosis provocada por opioides, contrarrestando los efectos de la heroína, el fentanilo y algunos analgésicos de venta con receta.

La naloxona actúa sobre los receptores opioides del organismo y puede ayudar a recuperar la respiración de una persona que está sufriendo uno de estos episodios.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) señala que se trata de un medicamento que puede salvar vidas y que puede ser administrado incluso por personas que no cuentan con entrenamiento médico.

¿Cómo se utiliza el Narcan?

De acuerdo con las instrucciones de la FDA, ante una sospecha de sobredosis, primero se debe administrar la dosis, que viene en presentación nasal.

En caso de que la persona no responda, puede llegar a ser necesario administrar dosis adicionales cada dos o tres minutos; aunque siempre se recomienda llamar al 911.

¿De qué murió Hayden Panettiere?

Es importante aclarar que, aunque este medicamento se encontró en su residencia, esto no confirma que Panettiere haya muerto por una sobredosis.

La Oficina del Forense del Condado de Greenville informó que la estrella de Hollywood fue encontrada en paro cardíaco y que los servicios de emergencia realizaron maniobras de reanimación, pero no lograron salvarla.

La autopsia no encontró signos de trauma o violencia física que hubieran contribuido a su muerte; por lo que se está a la espera de los resultados de la autopsia.