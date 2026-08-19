¿Hubo un crimen? Policía investiga la muerte de Hayden Panettiere y busca señales de ilegalidad

A unos días de que ocurriera la trágica muerte de Hayden Panettiere, se ha reportado que la policía local está llevando a cabo una investigación en busca de señales de ilegalidad o conducta criminal. Esta mañana surgieron imágenes de oficiales visitando la casa de Brian Hickerson, expareja de la actriz.

De acuerdo con el portal especializado en celebridades TMZ, la policía "no está satisfecha con que el fallecimiento de Hayden Panettiere fue una trágica sobredosis de medicamentos de prescripción". Fuentes policiales habrían confirmado que se está buscando una ilegalidad, pero hasta el momento no hay más descubrimientos.

Este miércoles 19 de agosto, policías de la ciudad de Greenville visitaron la casa de la abuela de Brian Hickerson, cerca de la propiedad en renta donde ocurrió la tragedia; se cree que buscaban algún dato relacionado con las circunstancias del fallecimiento de la actriz.

El medio Page Six especificó que inicialmente 2 policías llegaron a la propiedad, donde Brian y su hermano Zach habían sido vistos ayer, y nadie salió a atenderlos aunque se había comprobado que Zach se encontraba dentro. La policía regresó una hora y media después, esta vez sí los atendieron y permanecieron alrededor de 10 minutos en la casa.

Cabe recordar que los resultados de la autopsia revelaron que no había signos de traumatismo en el cuerpo de la intérprete. Desde el lunes se indicó que la investigación sigue, y no se ha confirmado que se tratara de una sobredosis.

La relación de Hayden Panettiere y Brian Hickerson

Hayden Panettiere y Brian Hickerson tuvieron una relación intermitente al menos desde 2018, marcada por acusaciones de violencia doméstica e incluso arrestos.

Según Page Six, se ha reportado que el domingo Zach Hickerson llegó a la propiedad rentada donde se encontraban Hayden y Brian. Él la habría encontrado inconsciente en una silla de la sala, mientras Brian estaba durmiendo en otra habitación.

No queda claro si la pareja estaba junta de nuevo, pero Zach habría reportado a Hayden ante los equipos de emergencia como la novia de su hermano.