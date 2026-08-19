Revelan inédita foto de “El Chapo” Guzmán con un exfuncionario de México

Una fotografía del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán fue revelada junto con un exfuncionario de México: Tomás Zerón de Lucio, señalado en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC); actualmente se encuentra en Israel, prófugo de la justicia, y el capo, quien lideró el Cártel de Sinaloa, fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Esta es la inédita foto de "El Chapo" Guzmán con Tomás Zerón

El periódico El Universal publicó una fotografía nunca antes vista en la que aparece Joaquín "El Chapo" Guzmán y el exservidor público que estuvo en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Ambos aparecen en lo que podría ser un cuarto. El narcotraficante viste la ropa que traía el 22 de febrero de 2014, cuando fue detenido y presentado por las autoridades.

🔴📷 Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, interrogó a "El Chapo" Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, tras ser detenido en febrero de 2014.



La fotografía inédita en poder de EL UNIVERSAL, fue tomada antes de que el capo fuera transferido del… pic.twitter.com/LpINgIpAkY — El Universal (@El_Universal_Mx) August 18, 2026

¿Cuál es el origen de la fotografía de "El Chapo" Guzmán con Zerón de Lucio?

De acuerdo con el reporte del periódico nacional, la fotografía fue tomada antes de que el narcotraficante fuera transferido del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a la cárcel.

Para este operativo, el capo fue subido a un helicóptero de la extinta Policía Federal y luego llevado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. El exservidor público estaba con él en un interrogatorio, según lo publicado por el diario.

Videos de "El Chapo" Guzmán son revelados

El periodista Héctor de Mauleón dio a conocer videos no conocidos sobre "El Chapo" Guzmán cuando fue detenido en Los Mochis, Sinaloa, el 8 de enero de 2026.

Guzmán Loera fue condenado por un jurado federal el 12 de febrero de 2019, tras un juicio de tres meses, de todos los 10 cargos del pliego acusatorio sustitutivo, incluyendo cargos de narcotráfico, utilizar un arma de fuego para apoyar sus delitos relacionados con drogas y participar en una conspiración para cometer lavado de activos.

El narcotraficante fue condenado el 17 de julio de 2019 por el juez federal de distrito Brian M. Cogan a cadena perpetua más 30 años.