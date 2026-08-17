Revelan VIDEOS inéditos de la captura de “El Chapo” Guzmán: Así fue el traslado y las conversaciones sobre “Los Zetas”

A diez años de la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el periodista Héctor de Mauleón dio a conocer tres videos inéditos que registran momentos no expuestos del día de su aprehensión en Los Mochis, Sinaloa.

Las grabaciones muestran desde su resguardo hasta sus conversaciones con agentes federales previo a ser trasladado a la Ciudad de México.

Esto pasa en los VIDEOS de “El Chapo” Guzmán