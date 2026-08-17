Revelan VIDEOS inéditos de la captura de “El Chapo” Guzmán: Así fue el traslado y las conversaciones sobre “Los Zetas”
A diez años de la captura de “El Chapo” Guzmán, se revelaron videos inéditos de los primeros segundos del capo tras ser aprehendido.
A diez años de la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el periodista Héctor de Mauleón dio a conocer tres videos inéditos que registran momentos no expuestos del día de su aprehensión en Los Mochis, Sinaloa.
Las grabaciones muestran desde su resguardo hasta sus conversaciones con agentes federales previo a ser trasladado a la Ciudad de México.
Esto pasa en los VIDEOS de “El Chapo” Guzmán
- Lavándose el rostro en un motel: Tras ser asegurado luego de huir por la red de drenaje pluvial, Guzmán fue llevado a un motel de paso para evitar un intento de rescate. En el video se le ve lavándose la cara en el lavabo de la habitación para quitarse el lodo y el agua sucia acumulada durante la huida.
- “El Chapo” habla de “Los Zetas”: En un segundo video, el exlíder del Cártel de Sinaloa platica con uno de los agentes federales que lo custodiaban. Durante la plática habla de la rivalidad con el grupo delictivo de “Los Zetas” y asegura que a su organización “no le convenía pelear con el gobierno”.
- El traslado de “El Chapo”:El tercer video muestra el resguardo del capo a bordo del vehículo oficial que lo condujo hacia la aeronave para su traslado al hangar de la capital del país, previo a su reingreso al penal del Altiplano.