No solo Ángel Aguirre: ellos son los otros en la lupa por el caso Ayotzinapa

Este 2026 se cumplirán 12 años de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, sin embargo, no han sido localizados y aunque ha habido información al respecto, de ellos nada se sabe, en tanto, este jueves se dio a conocer la detención de Ángel Aguirre, ex gobernador de ese estado, sin embargo, no es el único ex servidor público que fue investigado por estos hechos.

La desaparición de los 43 estudiantes ocurrió el 26 de septiembre de 2026, hechos que conmocionaron a México y que a pesar de que ha pasado tanto tiempo, las dudas sobre el paradero de los estudiantes sigue en el aire a pesar de que por estos hechos existen personas detenidas, pero algunas otras siguen en la mira o fueron señaladas; entre ellas, ex servidores públicos.

¿Qué se sabe de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa?

Los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos cuando se dirigían a la Ciudad de México (CDMX) para participar en una marcha conmemorativa del 2 de octubre por a matanza estudiantil de Tlatelolco.

Un grupo de normalistas llegó al municipio de Iguala para tomar unos autobuses para usarlos en las movilizaciones en la capital del país. No obstante, en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, fueron agredidos por policías municipales de Iguala y también por presuntos miembros cártel Guerreros Unidos. La información indica que los estudiantes fueron subidos a diferentes vehículos y trasladados a diferentes lugares.

Capturan a Ángel Aguirre, ex gobernador de Guerrero

Ángel Aguirre, ex gobernador de Guerrero, fue detenido este jueves en la autopista México-Querétaro, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a la altura del municipio de Tepotzotlán, Estado de México.

El ex funcionario fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano por su presunta participación en los hechos, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la cual indicó que el ex gobernador es acusado por delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.

¿Cuál fue la participación de Ángel Aguirre en el caso Ayotzinapa?

Según la FGR, el 26 de septiembre de 2014, cámaras de seguridad del Palacio de Justicia del estado en Iguala, grabaron a policías municipales y estatales deteniendo el autobús “Estrella de Oro” número 1531, donde iban los normalistas.

Al principio se indicó que los videos no existían por supuestas fallas técnicas del sistema; sin embargo, la FGR aseguró hoy que esa versión era falsa y las grabaciones fueron sustraídas y entregadas al ex gobernador.

En mayo de 2026, un segundo testigo protegido señaló que el ex gobernador ordenó, en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno, desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.

Estos son los otros ex funcionarios señalados por el caso Ayotzinapa

Un exmilitar de México fue detenido en Estados Unidos al estar presuntamente relacionado con los hechos. Se trata de Enrique "N", quien fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el 4 de junio de 2026. Fue acusado por el delito de desaparición forzada de personas



Yesterday, ICE LA arrested 32-year-old Enrique Martinez-Chavez in Hawthorne, California. Martinez is wanted in his home country of Mexico for enforced disappearance of persons while a member of the Mexican military. He'll remain in ICE custody until he can be sent home. pic.twitter.com/NVYGfnnkIe — ICE Los Angeles (@EROLosAngeles) June 4, 2026

Era el procurador general de la República (ahora FGR) cuando ocurrieron los hechos. Fue señalado por la construcción de la "Verdad Histórica", la cual decía que los 43 normalistas fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por el cártel de Guerreros Unidos.

Enfrenta un proceso por los delitos de desaparición forzada, tortura y coalición de servidores públicos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas y en julio de este año, un juez le otorgó la prisión domiciliaria.

En las últimas horas trasladaron a Jesús Murillo Karam al Instituto Nacional de Cardiología por problemas de salud; abandonó el Reclusorio Norte.

Tomás Zerón de Lucio

El exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón de Lucio, actualmente se encuentra en Israel tras ser acusado por tortura contra Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, presunto integrante del grupo delictivo Guerreros Unidos.

Además fue señalado por alteración de pruebas en el caso Ayotzinapa, luego de que en 2014 en el Río San Juan, en Cocula, fueron halladas bolsas de plástico con restos óseos del estudiante Alexander Mora las cuales habrían sido colocadas un día antes del trabajo de búsqueda. Es acusado de alterar pruebas, desviar las investigaciones y torturar a detenidos.

|Crédito: PGR/Archivo

Francisco Narváez Pérez

El ex militar Francisco Narváez Pérez fue detenido en julio de 2023 luego de que, según las investigaciones, estaba presuntamente implicado en el caso y fue acusado de desaparición forzada de personas.

José Rodríguez Pérez

El general retirado fuer acusado de delincuencia organizada en el caso Ayotzinapa, pero tras ser detenido abandonó la prisión del Campo Militar 1-A, para seguir con su proceso en libertad.

Según los datos de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa, el excomandante presuntamente ordenó el asesinato de seis de los 43 normalistas.



Gualberto Ramírez Gutiérrez

El entonces zar antisecuestro de la PGR fue acusado por su presunta participación en la tortura de Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, a quien señalaban como uno de los sicarios de Guerreros Unidos, responsable de la desaparición de los 43

normalistas de Ayotzinapa. Se le señaló por tortura y desaparición forzada dentro del caso.

Detienen al ex titular de Secuestros de la FGR por caso Ayotzinapa

|FGR

Lambertina Galeana

La ex magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero fue señalada en agosto del 2022 de ordenar la destrucción de grabaciones captadas por seis cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando ocurrieron los hechos relacionados con la desaparición de los normalistas.