10 agujas le reventaron las venas: Revelan nuevos detalles de la ejecución fallida de Christa Pike

El intento de ejecución de Christa Pike del pasado 30 de septiembre estuvo marcado por dificultades para colocar las vías intravenosas necesarias para administrarle la inyección letal.

De acuerdo con un documento judicial presentado el jueves por su abogado y que fue retomado por CNN, el equipo encargado del procedimiento utilizó diez agujas y probó distintos puntos de acceso en ambos brazos de la condenada.

¿Cómo fue la ejecución falida de Christa Pike?

Randy Spivey, abogado de Christa Pike, señaló que los responsables del procedimiento advirtieron que algunas de las venas podrían haberse reventado antes de recibir el pentobarbital.

Y es que el protocolo de Tennessee señala que se debe administras una segunda dosis de pentobarbital cuando la primera no provoca la muerte de la persona condenada.

🏥⚖️ Christa Pike, la única mujer condenada a muerte en #Tennessee, presenta avances de recuperación casi un mes después de su fallida ejecución. Según sus abogados, ya habla con fluidez y camina con mayor facilidad. Conoce los detalles de su estado de salud en la nota completa ⬇️ https://t.co/Gi5EPrfHGN — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 23, 2026

Sin embargo, las normas estatales no establecen con claridad qué debe hacerse en caso de que el prisionero sobreviva también a la segunda inyección, una situación que ha generado cuestionamientos tras lo ocurrido con Christa Pike.

¿Qué pasó después de la ejecución fallida de Christa Pike?

Después de recibir las dos dosis, Christa Pike fue trasladada a un hospital para recibir atención de emergencia y, durante varios días, permaneció conectada a un respirador, por lo que su equipo legal llegó a considerar que no lograría sobrevivir.

No obstante, recuperó la consciencia y, tras evolucionar favorablemente, recibió el alta médica y regresó a la prisión donde permanece recluida.

Cabe recordar que fue condenada por el asesinato de Colleen Slemmer, a quien atacó junto con su entonces novio en un crimen ocurrido en 1995, donde la víctima fue sometida a torturas y apuñalada en repetidas ocasiones.

Una de las consecuencias del falló de la inyección letal fue que el gobernador del estado, Bill Lee, suspendió las ejecuciones previstas durante el resto del año y ordenó una investigación independiente para esclarecer lo ocurrido, la cual busca determinar qué falló durante el intento y si existieron irregularidades en la preparación o administración de los medicamentos.

