La captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, en Guasave, Sinaloa, contó con la colaboración de Estados Unidos.

La participación estadounidense fue revelada después del operativo realizado el viernes 20 de noviembre, mediante el cual fuerzas especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional detuvieron al presunto criminal.

¿Cómo ayudó Estados Unidos a capturar a “El Chapo Isidro”?

La colaboración de Estados Unidos consistió en proporcionar información de inteligencia que contribuyó a las labores de localización de Fausto Isidro Meza Flores.

En la intervención participaron Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional, conocidas como Lobos, y del Ejército mexicano, identificadas como Murciélagos, además de elementos de Fuerzas Especiales del Ejército comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sinaloa.

Reconozco a las fuerzas de seguridad de México por su valentía y profesionalismo al llevar a cabo esta operación. El intercambio de información estratégica de inteligencia entre los Estados Unidos y México contribuyó a hacer posible esta operación, que permitió detener a Fausto… https://t.co/M75MHr03BX pic.twitter.com/ZVVZg0G1d0 — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) November 21, 2026

Hasta el momento, no se detalló qué organismo proporcionó los datos específicos ni cuáles fueron los recursos de inteligencia utilizados para ubicar al presunto narcotraficante.

Así fue el operativo para detener a “El Chapo Isidro” en Sinaloa

Según el informe de la Secretaría de Defensa, la operación se desarrolló en tres fases y contó con el despliegue de fuerzas especiales y diferentes recursos tecnológicos.

La primera etapa consistió en el arribo sorpresivo de los elementos federales al área donde se encontraba el objetivo, mediante diferentes accesos terrestres.

Posteriormente, las fuerzas de seguridad establecieron un dispositivo de protección interno y externo en las inmediaciones del lugar, con el propósito de evitar una posible fuga de los objetivos o la llegada de refuerzos.

¡Golpe de alto impacto en #Sinaloa!



Fausto Isidro Mesa Flores, alias “El Chapo Isidro”, señalado como líder del cártel de Guasave y uno de los fugitivos más buscados por el @FBI, fue detenido en Sinaloa junto con un presunto segundo al mando y un operador financiero.



Los tres… pic.twitter.com/PIg2HjIfMK — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 21, 2026

Durante la intervención, los elementos fueron agredidos con disparos de armas de fuego y explosivos, por lo que el personal encargado de la detención ingresó al inmueble para concretar las capturas.

¿Quiénes fueron detenidos junto con “El Chapo Isidro”?

Además de Fausto Isidro Meza Flores, las fuerzas federales capturaron a otros dos presuntos integrantes de su organización criminal.

Uno de ellos fue Germán “N”, alias “Serafín”, identificado por las autoridades como segundo al mando de la estructura delictiva.

También fue detenido José “N”, señalado como presunto operador financiero del mismo grupo.