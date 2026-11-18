Una avioneta que había despegado del Aeropuerto Internacional del Norte se desplomó sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en el municipio de Apodaca, Nuevo León, la tarde de este miércoles 18 de noviembre.

Tras el impacto, la aeronave se prendió en llamas, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

Minutos más tarde, las autoridades confirmaron que las 6 personas que viajaban a bordo sobrevivieron, mientras en redes ya circula el video del momento exacto en que ocurrió la caída.

VIDEO: Así fue el momento en que una avioneta se desplomó en Nuevo León

El accidente ocurrió cuando una avioneta Piper Malibu 46, con matrícula XB-MKC, presuntamente perdió potencia y terminó impactándose al cruzar la malla perimetral del Aeropuerto del Norte.

En el video se observa cómo el avión sale de la malla y pasa a una velocidad tan rápida sobre la autopista. Por fortuna, no se estrelló contra ninguno de los automovilistas que circulaban por la zona.

Tras recibir el reporte, elementos de emergencia acudieron al lugar para controlar las llamas, y atender a los posibles heridos.

🚨Es el momento exacto en el que se desploma una avioneta en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo a la altura del Aeropuerto del Norte, en Apodaca, Nuevo León. Más detalles: https://t.co/qV1PW2rqVU https://t.co/qf3RzZIV26 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 18, 2026

Identifican a los sobrevivientes del desplome de avioneta en NL

Lo que pudo haber terminado en una tragedia, afortunadamente no pasó a mayores, pues las autoridades confirmaron que tras el accidente no hubo reporte de personas fallecidas.

Protección Civil de Nuevo León dio a conocer la identidad de las seis personas que viajaban en la aeronave, entre ellas dos integrantes de la tripulación y cuatro pasajeros.

Tripulación:

David Coronó Cabrero, de 41 años.

Alan Adrián Cuevas Loo, de 25 años.

Pasajeros:

José Luis Villaseñor Sánchez, de 56 años.

Armando Ezequiel Mata, de 42 años.

Carlos de Alejandro Castillo Pérez, de 40 años.

Priscila Guadalupe Carrillo Fragoso, de 36 años.

De acuerdo con las autoridades, todos fueron valorados en el lugar por golpes menores, por lo que ninguno requirió traslado a un hospital.

🚨 Una aeronave se desplomó y se incendió sobre la Carretera a Nuevo Laredo, frente al Aeropuerto del Norte, en Nuevo León. pic.twitter.com/1Bym1JSQ13 — Irving (@IrvingPineda) November 18, 2026

AFAC responde tras desplome de la avioneta en Nuevo León

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que el desplome ocurrió a las 13:50 horas de este miércoles, minutos después de que la avioneta Piper despegara con destino a Atizapán, Estado de México.

Hasta el momento se desconoce las causas del accidente , por lo que se abrió una investigación administrativa, mientras permanece cerrada la pista 11/29 del Aeropuerto Internacional del Norte.