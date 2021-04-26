VIDEO: Revelan grabación del submarino de Indonesia antes de hundirse

La marina de Indonesia dio a conocer un video donde aparecen algunos tripulantes del submarino KRI-Nanggala-402, antes de que se hundiera cerca de la isla de Bali, cuando perdió contacto mientras se preparaba para realizar un simulacro de torpedo.

En la grabación, que dura pocos segundos, se puede observar a varios miembros de la tripulación, mientras cantan y acompañan con sus voces a sus compañeros que tocan la guitarra.

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En el video aparece el capitán, Heri Oktavian, quien se encontraba celebrando junto a los marineros una despedida, ya que era comandante saliente del cuerpo de submarinos de la marina de Indonesia.

“Aunque no estoy listo para extrañarte, no estoy listo para vivir sin ti. Yo deseo todo lo mejor para ti”, cantaban los marineros, momentos antes de que el navío con 53 tripulantes desapareciera en el mar, lo que de inmediato causó alarma entre las autoridades indonesias.

The 53 Indonesian submarine crew members are confirmed dead the vessel now found split into three pieces. Filmed a few weeks ago this shows the sailors singing an Indonesian hit called Sampai Jumpa (see you later). pic.twitter.com/ZNkPgxf31Z — erik (@tha_profletcher) April 26, 2021

Submarino fue encontrado en tres partes

De acuerdo con Reuters, este domingo los equipos de búsqueda encontraron el submarino dividido en al menos tres partes, en las profundidades del mar de Bali.

Los rescatistas encontraron un chaleco salvavidas, que podría pertenecer a uno de los tripulantes que iba a bordo del KRI Nanggala-402, un hombre de 44 años.

“Con base en la evidencia, se puede afirmar que el KRI Nanggala se hundió y toda su tripulación murió”, afirmó el jefe militar Hadi Tjahjanto.

Citado por Reuters, el jefe de comando de la Armada, Yudo Margono, confirmó que la tripulación no fue la responsable del accidente.

“El KRI Nanggala está dividido en tres partes, el casco de la embarcación, la popa y las partes principales están todas separadas. La parte principal se encuentra rota”, dijo.

En tanto, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, envió a las familias de las víctimas sus condolencias. “Todos los indonesios expresamos nuestro profundo pesar por esta tragedia, especialmente a las familias de la tripulación del submarino”, añadió.

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