¿Por qué el rey Carlos III tiene las manos hinchadas?

Tras la muerte de la Reina Isabel II, la atención se enfocó en su sucesor, el rey Carlos III, principalmente sus manos hinchadas, que causaron diversos comentarios, incluso preocupaciones de medios ingleses, pero qué enfermedad o padecimiento tiene el monarca de Reino Unido.

Médicos tanto de México como extranjeros han expresado sus opiniones sobre el padecimiento del rey Carlos III que causa que sus pies y manos estén hinchadas.

En las ceremonias, ha llamado la atención el edema (hinchazón) de las manos del Carlos III. Se especula que pueda sufir artritis o insuficiencia del hígado, los riñones o el corazón. En realidad no es algo nuevo, ya se había mostrado en años anteriores. https://t.co/G1RGVAXlpu pic.twitter.com/ZqNVDxHjGn — Alejandro Macias (@doctormacias) September 11, 2022

El médico Alejandro Macías, conocido por sus investigaciones en influenza en el país, explicó que llamó la atención las manos hinchadas del rey Carlos III, pero aseguró que no es algo nuevo. Según el médico, se trata de edema o mejor conocida como hinchazón.

Mientras que el endocrinólogo, Gareth Nye, explicó que además el edema o artritis que podría padecer el rey Carlos III estaría asociado a la edad, sin embargo, no significa que esté enfermo de gravedad.

So apparently my comments on King Charles fingers has been quite popular over the weekend



To sum up!

-he's always had big fingers

-it's probably age related oedema or arthritis

-no it doesn't mean he's severely ill! pic.twitter.com/vFKCyM77Go — Dr Gareth Nye (@ganye91) September 12, 2022

Rey Carlos III bromea sobre sus manos hinchadas

De acuerdo con medios ingleses, el propio monarca ha bromeado con la hinchazón que tienen tanto sus pies y sus manos, que no es nueva, incluso se dice que tiene esta afección desde el nacimiento de su primogénito, el príncipe Guillermo.

Según su biografía Charles, The Man Who Will Be King, el rey de Reino Unido bromeó con un amigo sobre sus manos hinchadas.

“No puedo expresar lo emocionado y orgulloso que estoy. Realmente se ve sorprendentemente apetitoso y tiene dedos de salchicha justo como los míos", según una misiva enviada a un amigo tras el nacimiento del príncipe Guillermo.

also have y’all seen prince charles’s feet and hands? lol pic.twitter.com/9jnIFD13NO — cringelord (@spankmehanky) September 9, 2022

¿Qué es el edema y qué lo produce?

El edema es un padecimiento en el que se acumula líquido en los tejidos de todo el cuerpo, principalmente en los pies y manos.

La piel suele verse hinchada y brillante a causa del edema, que a su vez es causado por varios factores como una enfermedad tales como la insuficiencia cardiaca, renal o hepática, o por el uso de medicamento o una enfermedad preexistente.