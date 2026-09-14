¡Árbitro ausente!” Ricardo Anaya acusa al INE de quedarse de brazos cruzados ante violaciones a la ley

El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, lanzó fuertes críticas contra el Instituto Nacional Electoral (INE), al señalar que el organismo se ha mostrado “inoperante” frente a algunas de sus responsabilidades como árbitro de los procesos electorales.

El panista cuestionó que, desde su perspectiva, el instituto ha permitido que se incumplan disposiciones electorales sin actuar con la firmeza que, dijo, corresponde a la autoridad encargada de vigilar las reglas de la contienda.

Anaya sostuvo que existe una situación que resulta especialmente preocupante: por un lado, acusó una falta de actuación frente a presuntas campañas anticipadas y, por otro, cuestionó determinaciones relacionadas con la forma en que deberán contabilizarse las boletas electorales.

Anaya cuestiona la actuación del árbitro electoral

Durante sus declaraciones, el coordinador de los senadores panistas afirmó que existen aspirantes y precandidatos que, utilizando distintas denominaciones, estarían realizando actividades que pueden considerarse actos anticipados de campaña.

A decir de Anaya, frente a este escenario el INE no estaría actuando con la contundencia necesaria.

“Nosotros vemos a un árbitro electoral por un lado ausente”, afirmó el legislador, al referirse a lo que calificó como una violación sistemática de la ley.

Su señalamiento apunta directamente a una de las funciones centrales del instituto: vigilar que partidos, candidaturas y actores políticos compitan bajo las mismas reglas.

Para el panista, la autoridad electoral no puede limitarse a observar lo que ocurre durante los procesos, sino que debe intervenir cuando existan conductas que puedan vulnerar las normas.

También critica decisión sobre las boletas

Otro de los puntos que Ricardo Anaya puso sobre la mesa fue una determinación relacionada con las boletas electorales y su contabilización.

El senador calificó como “absurdo” que pueda considerarse válida una boleta que no haya sido doblada, bajo el argumento de que de cualquier manera será contabilizada.

Su crítica parte de una cuestión práctica: señaló que una boleta que no fue doblada no podría introducirse físicamente en la urna.

A partir de este ejemplo, Anaya insistió en que el INE debe asumir plenamente su papel como autoridad electoral y evitar decisiones que, desde su perspectiva, generen dudas sobre la certeza del proceso.

COBRARON CASI 6 MDP EN EL @INEMexico



Una investigación de @El_Universal_Mx señala que ocho personas cobraron cerca de 6 millones de pesos en honorarios entre 2023 y 2025, sin acreditar trabajo o servicios para el organismo.



El caso vuelve a poner bajo la lupa el manejo de… pic.twitter.com/zZVKrAKLB3 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 14, 2026

“Que asuman su responsabilidad como árbitro imparcial”: reacciona Anaya

El coordinador panista planteó así una exigencia en dos sentidos: que el instituto deje atrás lo que calificó como “laxitud” y ausencia frente a posibles violaciones electorales, y que ejerza sus atribuciones como un árbitro imparcial.

Anaya acusó que la actuación del INE puede terminar favoreciendo a Morena y sostuvo que el organismo debe evitar convertirse, según sus palabras, en una “parte interesada”.

“Morena ha tomado el control de los árbitros electorales”, afirmó.

El señalamiento representa una acusación política del dirigente panista contra la autoridad electoral, en un contexto en el que las reglas, los actos anticipados y la actuación de los organismos electorales se encuentran nuevamente en el centro de la disputa entre partidos.

Pese a sus críticas, Anaya aseguró que el PAN no dejará de participar en la contienda política.

“No significa que no vayamos a dar la batalla”, sostuvo.