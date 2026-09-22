¿7 años de cárcel por un meme? Anaya acusa a Morena de intentar imponer censura

El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, lanzó una nueva advertencia contra una iniciativa que, de acuerdo con su señalamiento, podría terminar afectando la libertad de expresión, particularmente cuando se trate de parodias, memes o críticas dirigidas al gobierno.

Durante su posicionamiento, el legislador cuestionó que una propuesta relacionada con la protección de los derechos de propiedad intelectual pueda incorporar sanciones que, según expuso, alcanzarían hasta siete años de prisión para quienes utilicen, reproduzcan o imiten la identidad gráfica del gobierno.

La iniciativa corresponde a una reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en materia del combate a la vulneración de los derechos de propiedad intelectual. Anaya afirmó que Morena buscaría que el dictamen sea votado “al vapor” en comisiones este miércoles.

Anaya cuestiona que la propiedad intelectual sea utilizada para sancionar parodias

El coordinador parlamentario del PAN hizo una distinción entre combatir la piratería y utilizar ese argumento para introducir disposiciones que, desde su perspectiva, podrían tener consecuencias sobre periodistas, medios de comunicación y usuarios de redes sociales.

“Lo que no se vale es que utilicen ese discurso para introducir artículos que en realidad lo que van a hacer es sancionar a los periodistas, amenazar a los medios de comunicación con meterlos 7 años a la cárcel por hacer parodias o por hacer memes”, señaló.

🚨 ¡Alerta de censura!



Ricardo Anaya (@RicardoAnayaC) denunció que @PartidoMorenaMx busca aprobar al vapor una reforma a la Ley de Protección a la Propiedad Industrial para imponer hasta 7 años de cárcel a quien use o imite la identidad gráfica del gobierno.



Detrás de esto… pic.twitter.com/yOWNUJPPDL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 22, 2026

A partir de ese planteamiento, Anaya sostuvo que una sanción de ese tipo representaría un riesgo para la libertad de expresión, al considerar que podría inhibir expresiones críticas hacia el gobierno.

“Un país en el que te meten a la cárcel 7 años por hacer una parodia”

El senador panista llevó su crítica más allá y comparó el escenario que describió con el funcionamiento de los regímenes autoritarios.

“Un país en el que te meten a la cárcel 7 años por hacer una parodia o por hacer un meme deja de ser una democracia y se convierte en una autocracia”, expresó.

Anaya también aseguró que su bancada rechaza la propuesta y que buscará frenar su avance.

“Nosotros esto lo rechazamos, lo denunciamos. Exigimos que se detenga”, manifestó.

Además, advirtió que, si el gobierno mantiene su intención de avanzar con la propuesta, los legisladores del PAN fijarán públicamente su postura y votarán en contra.

La discusión también alcanza a los memes y las críticas en redes

En su intervención, Ricardo Anaya vinculó esta propuesta con otra iniciativa que, según dijo, se analiza en la Cámara de Diputados y que calificó como una especie de “ley anti memes”.

El señalamiento coloca nuevamente en el centro de la discusión el límite entre la protección de la propiedad intelectual y el derecho a realizar expresiones de carácter satírico o crítico.

Para Anaya, el problema no está en combatir la piratería, sino en que las disposiciones puedan utilizarse para sancionar expresiones como memes o parodias.

“Es acallar las voces, es acallar las expresiones, es ir contra la libertad de expresión”, sostuvo.

Finalmente, reiteró su postura al afirmar que un país donde una persona pueda enfrentar una pena de siete años de prisión por realizar un meme o una parodia, bajo el supuesto que describió, terminaría convirtiéndose, en su opinión, en una dictadura.