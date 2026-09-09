Ricardo Salinas Pliego responde ante las cuentas que no aparecieron en la mañanera sobre impuestos

En la conferencia presidencial de este miércoles dijeron que las empresas de Grupo Salinas cumplen con sus obligaciones fiscales, aunque se omitieron datos relevantes. A través de un mensaje en redes sociales, Ricardo Salinas Pliego aclaró que desde 2005 su grupo empresarial ha pagado más de 320 mil millones de pesos en impuestos; que Grupo Elektra ha cubierto 18 mil 940 millones de pesos, con 11 pagos pendientes que sumarán un total de 32 mil 64 millones, y que Televisión Azteca liquidó completamente su deuda con un pago de 5 mil 400 millones de pesos. El empresario señaló que la narrativa de que Grupo Salinas no paga impuestos fue impulsada por Jesús Ramírez Cuevas con el fin de dañar su imagen, y reafirmó que sus empresas están al corriente con el fisco y que pagar impuestos es cumplir con México.

