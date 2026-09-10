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Ricardo Salinas Pliego revela cuánto pagan sus empresas en impuestos desde 2005

El empresario aseguró que Grupo Salinas está al corriente con el fisco y cuestionó los datos expuestos durante la conferencia presidencial.

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Ricardo Salinas Pliego revela cuánto han pagado sus empresas en impuestos desde 2005|Ricardo Salinas Pliego

Escrito por: José Luis Mora

Otra vez, el empresario Ricardo Salinas Pliego fue tema de conversación en la conferencia de este miércoles en la Presidencia de la República. Y si bien se reconoció públicamente que sus empresas pagan puntualmente sus compromisos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se omitieron datos relevantes.

Fue el propio presidente fundador de Grupo Salinas, quien a través de un mensaje en X, exhibió las verdades a medias que se dijeron en la mañanera.

Por ejemplo, omitieron decir que desde 2005 sus empresas han pagado más de 320 mil millones de pesos en impuestos.

¿Cuánto han pagado Grupo Salinas y Elektra?

Que sólo Grupo Elektra ha pagado 18 940 millones de pesos y que faltan 11 pagos mensuales que suman 13 mil 124 millones de pesos más para un pago total de 32 mil 64 millones de pesos.

El empresario señaló también que omitieron mencionar que Televisión Azteca no debe absolutamente nada tras haber cubierto un pago de 5 mil 400 millones de pesos.

Las empresas de Ricardo Salinas Pliego son de las que más pagan impuestos en México y a la fecha están al corriente en todos sus pagos con el fisco.

Esta información puede verla en el portal que habilitó Grupo Salinas y escaneando el código QR que tiene en pantalla.

Ahí aparecen los recibos de pago que corresponden a los litigios fiscales. El cuento aquel de que Grupo Salinas no paga impuestos lo echó a andar en Palacio Nacional este hombre, Jesús Ramírez Cuevas, con el único propósito de dañar la imagen y reputación de Ricardo Salinas Pliego.

Después de aclarar las omisiones, el empresario aseguró que sus empresas pagan muchos impuestos y que eso es cumplir con México.

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