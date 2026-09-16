Alcalde de Elota, Sinaloa, da el Grito en estrafalario traje en medio de 14 MDP por aclarar

En medio de acusaciones por irregularidades financieras y un evidente despliegue de excentricidad, el alcalde de Elota, Sinaloa, Richard Millán Vázquez, llamó fuertemente la atención en redes sociales por el atuendo que eligió para las fiestas patrias. El presidente municipal causó revuelo al presentarse a la ceremonia oficial del Grito de Independencia enfundado en un estrafalario traje con capa larga y hombreras, una vestimenta calificada por los habitantes como un acto de egocentrismo que contrasta con las crisis contables y políticas que atraviesa su administración local.

La ostentosa aparición del munícipe ocurre al tiempo que enfrenta 87 observaciones a la Cuenta Pública 2025 por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Sinaloa, las cuales suman 13 millones 976 mil 738 pesos. Entre las irregularidades detectadas destacan la falta de evidencia justificativa en diversos gastos y el uso indebido de recursos del Predial Rústico. A este boquete financiero se suma una brecha política: tras expresar públicamente su respaldo al gobernador Rubén Rocha Moya, la dirigencia de Movimiento Ciudadano en la entidad se deslindó de sus declaraciones y terminó expulsándolo de sus filas.

🔴 PARAFERNALIA, EGOCENTRISMO Y CORRUPCIÓN



Richard Millán, alcalde de Elota, Sinaloa, tiene 14 MDP por aclarar ante la Auditoría Superior del Estado.



Y mientras no aclara el millonario pendiente, aparece así para dar el Grito: enfundado en un estrafalario traje, con capa larga… pic.twitter.com/LijHIr5avj — Juan Pablo Pérez-Díaz (@perezdiazmx) September 16, 2026

"Todo es justificable": El alcalde atribuye las inconsistencias a fallas de personal

Ante la ola de señalamientos por presunto desvío de dinero público, Millán Vázquez difundió un video en Facebook para defender su gestión y matizar las observaciones de la ASE. El alcalde aseguró que el municipio se encuentra bien y descartó que los 14 millones de pesos faltantes hayan sido robados, argumentando que únicamente falta complementar los expedientes con evidencias fotográficas que acrediten las obras y servicios contratados. Asimismo, sostuvo que su gobierno está trabajando en tiempo y forma para solventar las inconsistencias antes del plazo límite del 24 de septiembre, responsabilizando de las fallas administrativas al personal saliente de Tesorería.

Finalmente, el presidente municipal hizo un llamado a la ciudadanía a no caer en "noticias falsas" ni provocaciones en redes sociales, afirmando que cuidará las finanzas locales por ser dinero del pueblo. No obstante, la combinación de una administración observada por casi 14 millones de pesos, el rompimiento con su partido de origen y su excéntrica indumentaria patriota ha consolidado una fuerte percepción de opacidad y controversia en torno al gobierno de Elota.