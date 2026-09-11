La historia del veterano de guerra que salvó a casi 2 mil 700 personas en las Torres Gemelas gracias a los simulacros

Durante los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, la cultura de la prevención y la disciplina marcaron la diferencia entre la vida y la muerte para miles de personas. Rick Rescorla, un veterano de la Guerra de Vietnam y director de seguridad de la firma financiera Morgan Stanley en la Torre Sur del World Trade Center, llevaba años advirtiendo sobre las vulnerabilidades del complejo tras el atentado de 1993.

A pesar de ser tildado de obsesivo por exigir a los más de 2 mil 700 empleados de la empresa realizar simulacros de evacuación sorpresa cada tres meses con cronómetro en mano, su insistencia dio frutos en medio de uno de las peores crisis que ha tenido Estados Unidos.

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El veterano de guerra que salvó vidas en las Torres Gemelas gracias a los simulacros

La mañana del 11 de septiembre de 2001, cuando la Torre Norte fue impactada y los altavoces oficiales ordenaron a los ocupantes de la Torre Sur permanecer en sus escritorios, Rescorla desobedeció a la autoridad del complejo y ordenó el desalojo inmediato. Mientras los más de 2 mil 700 empleados de Morgan Stanley descendían en orden por las escaleras, el veterano entonaba viejas canciones de marcha militar y temas tradicionales con megáfono en mano para prevenir el colapso nervioso del personal. El desalojo se logró realizar con eficiencia después de varios simulacros que el mismo Rescorla había instruido realizar meses antes.

Tras poner a salvo a 2 mil 687 personas, Rescorla volvió a subir a los pisos superiores para buscar a posibles rezagados; pero lamentablemente fue visto por última vez en el piso 10, justo minutos antes de que la estructura se derrumbara, consolidando su legado como un gigante del heroísmo y la preparación.

Even before the 9/11 attacks, Col. Richard "Rick" Rescorla was a decorated war hero with a Silver Star from his actions in Vietnam.



25 years ago today, Rescorla saved 2,687 people and paid the ultimate sacrifice.



Here’s how it happened. 🧵 pic.twitter.com/bLg7FeYJn1 — U.S. Army (@USArmy) September 11, 2026

Lecciones del 11-S para México: La urgencia de la prevención ante los sismos

La hazaña de Rick Rescorla demuestra que la cultura de la prevención y el entrenamiento previo reducen drásticamente el impacto de cualquier tragedia. Este principio resulta vital para México, especialmente en el marco del 19 de septiembre, fecha marcada en la memoria nacional por los devastadores terremotos de 1985 y 2017.

En una nación expuesta constantemente a una alta actividad telúrica, la experiencia internacional enseña que los simulacros y los protocolos de emergencia no son meros trámites burocráticos ni eventos protocolarios para la foto, sino herramientas operativas que salvan vidas cuando el caos llega en los momentos más inesperados.

Tomar con absoluta seriedad los Simulacros Nacionales, identificar rutas de evacuación en centros de trabajo y hogares, y actuar con disciplina ante las alertas son factores determinantes para reducir la pérdida de vidas en un desastre real. La historia de Rescorla es una lección también para la sociedad mexicana para superar la apatía institucional y ciudadana, adoptando una auténtica prevención donde la preparación previa sea la mejor defensa frente a la fuerza incontrolable de la naturaleza.