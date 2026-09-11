El joven del “pañuelo rojo” que no supo que había sido aceptado como bombero y salvó la vida de varias personas el 11S

Un joven que soñó con ser bombero y nunca supo que fue aceptado por el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY). Welles Crowther siempre supo que quería ayudar y prueba de ello fue una peteición para pertenecer a este cuerpo en Estados Unidos, pero pudo lograr su cometido al salvar la vida de al menos cinco personas durante la tragedia de las Torres Gemelas en 2001.

Welles era un corredor de bolsa novato que trabajaba en el World Trade Center y siempre llevaba consigo un pañuelo rojo que su padre le había regalado cuando era solo un niño, lo que se volvería un símbolo de valentía y heroísmo tiempo después del 11 de septiembre.

El héroe del pañuelo rojo en el corazón de la tragedia

Aquella mañana de septiembre, cuando el impacto de los aviones comerciales transformó los pisos superiores de los edificios en un laberinto de fuego, escombros y humo denso, Welles asumió una determinación que trascendió cualquier deber laboral.

Con el rostro cubierto por el distintivo pañuelo rojo que su padre le enseñó a llevar en el bolsillo desde la infancia, se convirtió en una guía firme para decenas de personas que se encontraban atrapadas en medio del desconcierto absoluto.

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Los testimonios de quienes lograron salir con vida de la Torre Sur recuerdan la figura de un joven sereno y decidido que subió repetidamente las escaleras a través de los pisos afectados.

Salvó vidas, regresó aseguir ayudando y murió

Sin dudar de los riesgos, organizó cadenas de ayuda, brindó apoyo físico a los heridos y condujo a grupos de sobrevivientes hacia zonas seguras por rutas que pocos se atrevían a transitar en ese momento crítico.

Su actuación desinteresada cambió de manera radical el destino de quienes lo acompañaron en esos minutos decisivos, convirtiéndolo en un referente entrañable de solidaridad humana en medio de la catástrofe.

Años más tarde, los reportes periodísticos y los testimonios de los sobrevivientes rescatados permitieron reconstruir los últimos momentos de su labor heroica.

El reconocimiento a su valentía trascendió las fronteras del ámbito familiar cuando las autoridades e instituciones de emergencia le rindieron tributo, culminando con el nombramiento oficial como bombero honorario por parte del Departamento de Bomberos de Nueva York, un reconocimiento póstumo que ratificó formalmente la vocación de servicio que marcó toda su existencia.

