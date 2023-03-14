¿Qué es un río atmosférico, como el que afecta a California?

Durante los últimos días, un extraño fenómeno climatológico ha afectado al estado de California, en Estados Unidos (EU). Se trata del río atmosférico, el cual ha dejado grandes nevadas y riesgo de inundaciones en algunas regiones norteamericanas.

El río atmosférico es un fenómeno descrito como una región larga en la atmósfera que traslada vapor de agua desde los trópicos hacia tierra firme, de acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Puede tener una extensión de 800 kilómetros de ancho y mil 900 kilómetros de largo.

Emergency crews in California renewed sand-bagging operations and round-the-clock patrols of levees and rain-swollen riverbanks as the state braced for the season's 11th ‘atmospheric river,’ an airborne current laden with dense moisture from the ocean https://t.co/75Aa2lonme pic.twitter.com/tmEY7dcRcv — Reuters (@Reuters) March 14, 2023

El río atmosférico debe su nombre a que puede transportar humedad en una cantidad similar al flujo promedio de ríos como el Mississippi, el cual es considerado el más caudaloso en EU. Cuando los ríos atmosféricos tocan tierra, pueden liberar el vapor de agua en forma de lluvia o nieve.

Sin embargo, este fenómeno puede causar catástrofes como lluvia extrema o inundaciones, todo depende de los vientos que lo acompañen y si contiene grandes cantidades de vapor de agua.

Los efectos del río atmosférico pueden ser alterar los viajes, provocar deslaves y causar daños generales a las personas o a las casas y automóviles.

Parade of Atmospheric River events with heavy rain on saturated soils, heavy mountain snow, & damaging winds continues in CA & into OR. Potential for flooding, rapid river rises, & mudslides; flash flooding/debris flows on burn scars; & difficult travel conditions above 5,000 ft. pic.twitter.com/wvtCPCVxJO — National Weather Service (@NWS) January 7, 2023

¿Cuáles son las categorías del río atmosférico?

Según el Centro de Aguas Occidentales y Climas Extremos de EU, existe una clasificación por categorías de los ríos atmosféricos, los cuales son determinados por la cantidad de vapor de agua que transportan y su intensidad:



Categoría 1 es primordialmente benéfica.

Categoría 2 es mayormente benéfica y también peligrosa

Categoría 3 es un equilibrio entre benéfica y peligrosa

Categoría 4 es mayormente peligrosa y también benéfica.

Categoría 5 es primordialmente peligrosa.

Los ríos atmosféricos pueden ser clasificados por su intensidad y la cantidad de agua que transportan; pueden provocar lluvias o nevadas intensas. |https://cw3e.ucsd.edu/arscale/

¿El río atmosférico sólo provoca desastres?

No todo son malas noticias con el río atmosférico, pues el NOAA estadounidense recuerda que los ríos atmosféricos en su mayoría son sistemas débiles que proveen lluvia o nieve, los cuales ayudan a recargar los mantos acuíferos; además de formar parte del ciclo natural del agua.

Debido a que la gran mayoría de ríos atmosféricos son de poca intensidad, uno de ellos es identificado como el más fuerte. El “Pineapple express”, el cual se extiende desde Hawái hasta la costa este de Estados Unidos. Éste puede llevar de 7 a 15.5 veces el flujo de agua promedio en la boca del río Mississippi.

Cabe recordar que el río atmosférico puede seguir trasladando el vapor por distancias muy largas hasta que se encuentre con las montañas. Cuando estas nubes chocan con la orografía de los países, la masa de agua sube aún más en la atmósfera, donde está el aire más frío. En ese escenario es cuando ocurren las precipitaciones, ya sea en forma de lluvia o de nieve.