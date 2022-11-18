RIP Twitter y Adiós Twitter: ¿Por qué es tendencia su posible cierre?

Twitter se ha consagrado como una de las redes sociales con mayor utilidad y relevancia en todo tipo de personas, por lo que este 17 de noviembre sorprendió la forma en que las frases y hashtags de RIP Twitter y Adiós Twitter se volvieron tendencia en Estados Unidos y Latinoamérica en cuestión de minutos.

La razón es la crítica situación que está pasando la red social con sede en San Francisco debido a las últimas decisiones del nuevo propietario Elon Musk, quien luego de enviar un “ultimátum” a sus trabajadores para redoblar esfuerzos provocó una hecatombe entre su fuerza laboral, al grado de espantar a sus usuarios con un posible colapso y cierre de Twitter en el futuro inmediato.

¿Qué está pasando con Twitter y por qué dicen que podría cerrar?

La situación que hizo estallar a los usuarios con las etiquetas de RIP Twitter y Adiós Twitter fueron las presuntas renuncias de cientos de empleados estadounidenses a la red social estadounidense, pues empezaron a publicar un emoticón de saludo, seña que se ha vuelto popular cuando alguien abandona una empresa.

RIP Twitter: Cuando Elon Musk el control de la empresa despidió de inmediato a sus altos mandos|Mike Blake/REUTERS

Según reportó CNN en Estados Unidos, los empleados tenían hasta las 17:00 horas de este jueves para firmar el nuevo compromiso laboral enviado por Musk, cosa que no hicieron y que habría provocado un “éxodo masivo”, el cual habría puesto a tambalear a la empresa norteamericana.

De acuerdo con el reporte, luego de la gran cantidad de renuncias los empleados habrían recibido un correo electrónico corporativo en el que avisaban que las oficinas cerrarán temporalmente, además de que las credenciales tendrán acceso restringido por lo menos hasta el lunes.

Es la segunda vez bajo el mando del multimillonario sudafricano que Twitter Inc cierra sus oficinas de forma repentina, debido al miedo por un posible sabotaje de sus propios empleados, por lo que a través de redes sociales empezó a circular el temor de que la red social comience a disolverse hasta un eventual colapso.

And … we just hit another all-time high in Twitter usage lol — Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2022

Por este motivo RIP Twitter y Adiós Twitter se empezó a viralizar a través de la misma red, pues todo parece indicar que la situación es crítica entre la compañía y su fuerza laboral, la cual perdió alrededor de 3 mil 700 empleados desde que Elon Musk asumió el mando.

Hasta el momento es incierto el futuro de Twitter y su posible caída; sin embargo, debido a las renuncias masivas y cierre de instalaciones, usuarios esperan problemas con el sitio y su respectiva aplicación, en especial debido a la gran cantidad de cambios, movimientos y despidos de forma muy veloz.

Ante esta tendencia histórica en la misma red social, Elon Musk se expresó con ironía y escribió: "Y... acabamos de alcanzar otro máximo histórico en el uso de Twitter jajaja", por lo que aparentó control ante la situación que atañe su más reciente adquisición.