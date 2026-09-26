Sin respuesta directa a Trump: Roberto Velasco da su discurso en la Asamblea General de la ONU

Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, defendió ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una política exterior basada en la soberanía, la cooperación entre países y el respeto al derecho internacional, en un discurso pronunciado después de que Donald Trump señalara a México de ser el "epicentro de la violencia de los cárteles".

Cabe mencionar que el canciller no mencionó directamente al presidente de Estados Unidos durante su intervención ni fijó la postura del gobierno mexicano ante las críticas.

¿Qué dijo Roberto Velasco en la ONU?

Roberto Velasco habló de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la igualdad jurídica de los Estados y la cooperación internacional para el desarrollo.

Además, sostuvo que la soberanía no depende del poder militar o económico de una nación, sino del reconocimiento de que todos los Estados tienen el mismo valor ante el derecho internacional.

El canciller @r_velascoa defendió ante la Asamblea General de la @ONU_es el respeto a la soberanía de los Estados y sostuvo que el derecho internacional debe prevalecer sobre la fuerza.



México también planteó reformar Naciones Unidas para hacerla más eficaz y transparente. pic.twitter.com/2yPQcVcW7m — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 26, 2026

El funcionario extendió esta postura a otros asuntos de política internacional, pues respaldó la solución de dos Estados para el conflicto de Israel y Palestina.

Roberto Velasco defiende derechos de los migrantes mexicanos

En materia migratoria, el secretario de Relaciones Exteriores defendió los derechos de los mexicanos que viven fuera del país, señalando que continuará su respaldo.

El canciller también destacó la participación mexicana en iniciativas destinadas a fortalecer las capacidades de mediación de la Organización de las Naciones Unidas, pues junto a Noruega, se impulsaron propuestas para hacer más eficaz y transparente a la organización, en un momento marcado por conflictos, tensiones internacionales y cuestionamientos al funcionamiento de las instituciones internacionales.

Para Roberto Velasco, los organismos internacionales deben funcionar como espacios para resolver diferencias mediante el diálogo y las normas compartidas, en lugar de convertirse en escenarios donde los países con mayor capacidad económica o militar impongan sus condiciones.

Por último, señaló que México puede mantener una colaboración estrecha con sus socios y participar en acciones conjuntas para enfrentar problemas de inseguridad, pidiendo que se respete la soberanía de la nación.