El plan de Donald Trump para la reconstrucción de Gaza de más de 2 mil millones de dólares

La Junta de Paz de Donald Trump, presentó un plan con un presupuesto de 2 mil 450 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza, propuesta que contempla 66 proyectos destinados a atender necesidades de vivienda, infraestructura, salud, educación, combustible y retiro de escombros.

El documento fue presentado este miércoles 23 de septiembre en Nueva York, durante una reunión de gobernadores celebrada paralelamente a la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU).

Así es el plan para la reconstrucción de Gaza

El proyecto busca poner en marcha parte del plan de 20 puntos impulsado por Donald Trump para intentar poner fin al conflicto entre Israel y Hamas y establecer un esquema de reconstrucción y gobernanza para el territorio.

La estrategia plantea comenzar los trabajos en Rafah y extenderlos progresivamente hacia el norte, proceso que estaría condicionado a que Hamas abandone el control gubernamental de Gaza y a la retirada de las fuerzas israelíes de las zonas correspondientes.

La Junta de Paz, organismo presidido por el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentó un plan de US$2,450 millones para la reconstrucción inicial de Gaza.



El programa, respaldado por el Presidente Trump, en su calidad de Presidente de la Junta, propone 66… pic.twitter.com/W9d0BOdnpM — Guillermo Gomez (@G_GomezJ) September 24, 2026

Entre las acciones consideradas se encuentran la construcción de viviendas temporales, rehabilitación de hospitales, eliminación de los escombros acumulados, suministro de combustible, manejo de residuos, recuperación económica y desactivación de explosivos.

El programa también contempla el establecimiento de una fuerza de seguridad multinacional, como parte de las medidas destinadas a acompañar el proceso de reconstrucción y garantizar las condiciones necesarias para avanzar en los distintos proyectos.

¿Cuánto costará la reconstrucción de Gaza?

La Junta de Paz calcula que la reparación de los daños físicos requerirá alrededor de 35 mil 200 millones de dólares a mediano plazo y que el costo total durante la próxima década podría alcanzar los 71 mil millones.

Los recursos serían administrados mediante cuentas privadas gestionadas por JPMorgan, en lugar de utilizar los mecanismos tradicionales de las agencias de la ONU.

Este modelo plantea un esquema alternativo para canalizar el dinero destinado a la reconstrucción, con un papel central para Estados Unidos y la Junta de Paz.

El principal desafío será conseguir que los países y organismos con capacidad financiera aporten los recursos necesarios, pues la disposición de los grandes donantes dependerá, entre otros factores, de las condiciones de seguridad y del futuro gobierno de Gaza.

