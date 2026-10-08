¡Alerta en Atizapán de Zaragoza! Roban varios autos durante la madrugada

Vecinos de la colonia Las Alamedas, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, reportaron el robo de espejos de varios vehículos durante la madrugada del 6 de octubre ; las cámaras de seguridad registraron a un grupo de sujetos que recorrió distintas calles a bordo de una camioneta negra y aprovechó la noche para sustraer autopartes de automóviles estacionados.

Las imágenes fueron compartidas entre habitantes de la zona con la intención de advertir a otros conductores y buscar información que permita identificar a quienes participaron en los robos; de acuerdo con las denuncias difundidas por los propios vecinos, varias calles resultaron afectadas durante la misma madrugada.

Una camioneta negra aparece en las cámaras

Los videos de vigilancia muestran el recorrido de una camioneta negra por la colonia; en distintos momentos, los ocupantes descienden o se aproximan a los vehículos estacionados para retirar los espejos y posteriormente continuar su trayecto.

El metraje de varios segundos permitió a los residentes documentar parte de la forma en que ocurrieron los robos; sin embargo, las imágenes difundidas no permiten establecer por sí solas la identidad de los responsables ni determinar cuántas personas participaron.

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🚨 Vecinos de Las Alamedas, en #Atizapán, denunciaron el robo de espejos de vehículos la madrugada del 6 de octubre. Cámaras de seguridad captaron a sujetos en una camioneta negra perpetrando los hurtos. Habitantes difundieron las imágenes para alertar a la comunidad y dar con los responsables. Más noticias: https://t.co/RBUvgyp7Ju — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 7, 2026

Vecinos señalan falta de vigilancia en la zona

Además de reportar el robo de autopartes, habitantes de Las Alamedas cuestionaron las condiciones de vigilancia en algunos puntos de la colonia; según su denuncia, uno de los sitios donde ocurrió el saqueo se encuentra a aproximadamente 50 metros de un módulo de vigilancia.

Los residentes también señalaron que los hechos ocurrieron a menos de dos kilómetros del Palacio Municipal de Atizapán; esa referencia forma parte de sus reclamos sobre la presencia de vigilancia en la zona.

El llamado de los habitantes tras el robo

Los vecinos pidieron atención a los reportes de inseguridad y difundieron las grabaciones para intentar reconocer la camioneta utilizada durante los robos; también señalaron que anteriormente habían informado al municipio sobre lugares que consideraban vulnerables.

Por ahora, la información se concentra en los robos registrados durante la madrugada y en las imágenes obtenidas por cámaras de seguridad; la identificación de los responsables y las posibles acciones de las autoridades deberán determinarse mediante las investigaciones correspondientes.