Robo de mascotas se castigaría hasta con 12 años de cárcel en CDMX

Debido al aumento del robo de mascotas, que en la última década aumentaron hasta en 125%, por ello, en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) se analiza una reforma para castigar hasta 12 años de cárcel este delito.

Como el caso de la familia Roldán a quien les robaron a su mascota llamada Mariachi, un perro de raza chihuahua de 12 años de edad.

"Mis perritos suelen salir a pasear afuera de mi casa en Aragón y una persona los sustrajo, se llevó a los dos de los más pequeños y únicamente me regresó uno y el otro se lo quedó”, contó Erika Roldán, afectada.

Esta familia de la CDMX ha intentado recuperar a su mascota, pero no han encontrado la forma de que regrese a su hogar.

“La verdad si lo extrañamos mucho porque es con el perrito que más tiempo teníamos nosotros. Mi hijo lo extraña mucho", dijo Erika Roldán, afectada.

Robo de mascotas aumenta en 125% en CDMX

Según datos de la empresa comparadora de seguros, Hello Save, en la última década, en la CDMX el robo de perros se incrementó en un 125%

Por ello, diputados locales propusieron reformas al Código Penal de la CDMX para castigar el robo de mascotas.

"Nosotros lo que estamos proponiendo específicamente para este tipo de razas que se los roban, estamos pidiendo una penalidad de 6 a 2 años de prisión", explicó Nazario Norberto Sánchez, diputado local de Morena.

Qué razas de perros más robados en México

Las razas de mascotas o perros más robados en el país son el labrador, husky y bulldog inglés y los que son secuestrados para pedir rescate son Pomerania y Chihuahua, de acuerdo con legisladores locales que presentaron esta propuesta.

La iniciativa para castigar hasta con 12 años de cárcel el robo de mascotas ya se analiza en las comisiones del Congreso de CDMX.