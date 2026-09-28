Huye tras ser señalado por robo y acaba atropellado: Delincuente de 13 años lucha por su vida | VIDEO

Un presunto delincuente de tan solo 13 años permanece hospitalizado tras ser atropellado mientras intentaba escapar en Gran Mendoza, Argentina; el joven había sido señalado por un presunto robo ocurrido minutos antes y terminó corriendo sobre una vialidad, donde fue impactado por un automóvil frente al Mendoza Shopping, en Guaymallén.

El accidente ocurrió alrededor de las 22:42 horas, a la altura de la calle Rosario , cuando el menor trataba de escapar de un grupo de repartidores de aplicación que lo señalaban de una presunta participación en el intento de robo de una motocicleta; una grabación realizada por un testigo captó los segundos previos al atropellamiento y el momento posterior al impacto .

El presunto robo inició la persecución

La secuencia comenzó en el barrio Unimev, donde, de acuerdo con los primeros testimonios incorporados al caso, el adolescente habría intentado apoderarse de la motocicleta de un repartidor.

El intento no habría prosperado y el menor escapó hasta subir a un colectivo que circulaba por la autopista; los trabajadores que lo seguían en motocicletas alcanzaron el transporte, le bloquearon el paso y consiguieron que descendiera.

A partir de ese momento presuntamente intervino personal policial; sin embargo, durante el operativo el joven encontró una oportunidad para escapar y corrió hacia el Acceso Este.

Corrió hacia una vía de alta velocidad para escapar

El adolescente ingresó a la calzada mientras circulaban vehículos por la autopista. En las imágenes registradas por un testigo se observa cómo intenta atravesar la vialidad durante la huida.

Fue entonces cuando un Peugeot 408 que circulaba de este a oeste se aproximó por la misma zona; el automóvil era conducido por un hombre de 61 años, quien, según los primeros datos de la investigación, no logró evitar al menor cuando este cruzó repentinamente la calzada.

La grabación muestra apenas el instante del impacto debido a la velocidad con la que ocurrió la escena; después del golpe se escucha a un testigo reaccionar ante lo sucedido.

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🇦🇷 Un adolescente de 13 años roba a un repartidor en Mendoza, Argentina, huye y termina atropellado al intentar escapar. pic.twitter.com/yEKte2k2CR — NDM (@NewsDayMundo) September 26, 2026

El adolescente lucha por su vida en un hospital

Después del atropellamiento, personal médico acudió para atender al menor y posteriormente ordenó su traslado a un hospital de alta complejidad.

El adolescente permanece internado en terapia intensiva debido a la gravedad de las lesiones sufridas; mientras tanto, la justicia local analiza el video y reúne testimonios para establecer cómo ocurrió el atropellamiento y determinar las responsabilidades que correspondan.