Niño de 13 años que manejaba carro robado provoca brutal accidente; hay un muerto y heridos de gravedad

La madrugada de este jueves 6 de agosto, un brutal accidente automovilístico terminó en la muerte de un hombre de 58 años.

Los primeros reportes de las autoridades señalan que el automóvil fue impactado por otro vehículo en el que viajaban siete menores de edad y que era conducido por un adolescente de 13 años.

¿Cómo fue el accidente?

El accidente automovilístico ocurrió alrededor de las 5:25 de la mañana de este martes 4 de agosto en el cruce de Clopper Road y Great Seneca Highway, en Maryland, Estados Unidos.

Elementos del quinto distrito del Departamento de Policía del Condado de Montgomery acudieron al lugar junto con integrantes del Servicio de Bomberos y Rescate del mismo condado para atender la emergencia.

El hombre de 58 años sufrió lesiones de gravedad como consecuencia del impacto y, pese a la intervención de los servicios de emergencia, murió en el lugar de los hechos.

#EEUU | Un niño de 13 años, que conducía un vehículo robado, provocó un accidente de tránsito en Germantown, Maryland, donde murió William Vance Payne II, de 58 años, mientras se dirigía a su trabajo.



En el automóvil viajaban otros seis menores, de entre 12 y 15 años, quienes… pic.twitter.com/DUn2tbCY1A — Periódico Día a Día News (@diaadianewsSV) August 6, 2026

En el otro automóvil, el cual había sido reportado como robado en Germantown, viajaban siete menores. Al volante se encontraba un adolescente de 13 años, quien resultó gravemente herido y tuvo que ser trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica.

Estado de salud de los heridos en el accidente

El conductor de 13 años fue llevado a un hospital de la zona, donde los médicos lo reportaron en condición crítica. Los demás menores también fueron trasladados para recibir atención por las lesiones sufridas durante el choque y también están graves.

La investigación quedó a cargo de la Unidad de Reconstrucción de Accidentes del Departamento de Policía del Condado de Montgomery, quienes deberán establecer las circunstancias que provocaron el impacto y determinar qué ocurrió antes de que los dos vehículos llegaran a la intersección.

Hasta el momento las autoridades tampoco han determinado las condiciones del robo del automóvil y si los menores están involucrados en ese delito, aunque ya esperan que se recuperen para dar su declaración de los dos incidentes por los que se les investiga.