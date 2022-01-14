Robot va a la escuela en lugar de un niño enfermo en Alemania

Joshua Matinangeli, un niño enfermo de siete años, asiste a la escuela a través de un robot avatar, en Alemania, pues el menor sufre de una enfermedad pulmonar que le impide acudir a sus clases de manera presencial.

Sin embargo, a través del robot, Joshua puede interactuar con su profesor y sus compañeros. El androide acude a la escuela y se sienta en el lugar del niño enfermo donde el menor puede ver lo que sucede en el salón e incluso participar durante la clase, pues el robot manda una señal intermitente cuando el niño tiene algo que decir.

“Los niños hablan, se ríen y hasta charlan con él durante la clase. Joshi también puede hacerlo bastante bien”, explica Ute Winterberg, la directora de la escuela a la que acude Joshua en Alemania.

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La madre de Joshua explica que su hijo no puede asistir a sus clases debido a que lleva un tubo en el cuello por una grave enfermedad pulmonar, lo que le impide hacer algunas actividades físicas.

Por su parte, uno de los compañeros del niño enfermo indicó que le gusta ver al robot avatar en clase: “me gusta de cualquier manera porque me gusta el avatar”. Otro estudiante aseguró que le gustaría ver a Joshua en la escuela: “me gustaría más si Joshi pudiera venir realmente al colegio”.

Alemania planea usar más robots en las escuelas

El proyecto del robot avatar que utiliza el niño enfermo para acudir a clases es una iniciativa del distrito berlinés de Marzahn-Hellersdorf, en Alemania.

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Torsten Kuehne, concejal de educación del distrito, indicó que Berlín tiene cuatro robots avatares que serán utilizados en sus escuelas, agregó que el “empujón” lo dio la pandemia de Covid-19 y la necesidad de aprender a la distancia, “pero creo que este será el futuro más allá de la pandemia”, dijo.

"De vez en cuando, por diversas razones, ocurre que un niño no puede ir a clase en persona. Entonces, el robot avatar puede darle la oportunidad de seguir formando parte de la comunidad escolar", agregó. También aseveró que el proyecto ya se planteó en debates políticos a nivel estatal.

