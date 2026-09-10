Otro huracán sobre Rocío Nahle; niega tener cuentas en EU
La gobernadora Rocío Nahle respondió a los señalamientos en redes sociales, pero dejó una pregunta abierta sobre sus estancias en Nueva York.
La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, enfrenta nuevas versiones que la relacionan con una supuesta investigación por corrupción en Estados Unidos. Reportes de prensa señalaron que bancos estadounidenses habrían pedido a ella y a su familia cerrar cuentas y retirar su dinero, aunque hasta ahora no se presenta evidencia de esa versión.
Nahle rechazó los señalamientos en X y aseguró que no tiene cuentas bancarias en Estados Unidos. Sin embargo, las versiones también cuestionaron cómo se cubría el alquiler de departamentos en Nueva York.