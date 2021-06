El confinamiento por Covid-19 aumentó la miopía entre los niños

El confinamiento decretado en diferentes países para evitar el aumento de contagios de Covid-19, motivó que muchos niños en todo el mundo se quedaran en casa, para estudiar y jugar, una situación que parece haber causado un aumento de la miopía entre los menores, según un estudio.

La investigación, publicada en la revista The Lancet, señala que la falta de luz solar podría ser la razón del crecimiento de esta afección, en la que los objetos cercanos se ven con claridad, pero los que están lejos llegan a percibirse borrosos.

Carolina Picotti, oftalmóloga infantil y autora del estudio, explicó que los rayos solares liberan dopamina en la retina, una sustancia que previene el aumento de la miopía al evitar que el globo ocular se alargue.

Te puede interesar: Anticuerpos de Covid-19 duran 12 meses y aumentan con vacuna: Estudio

“Si los niños no salen al aire libre y no reciben luz del sol, su cuerpo no genera este neurotransmisor y la enfermedad se dispara, porque ninguna luz artificial puede reemplazar los rayos del sol en la generación de dopamina”, detalló Picotti.

En el estudio participaron 16 oftalmólogos, quienes trabajaron con menores de cinco a 18 años, que tuvieron un aumento promedio de 40 por ciento en la progresión de la miopía, entre 2019 y 2020, tiempo en el que permanecieron en confinamiento por Covid-19.

En situaciones normales la evolución de esta afección ocular es la contraria, ya que “a medida que los niños crecen, el porcentaje de progresión debe disminuir”, pero debido a que estuvieron muchos meses en casa, la enfermedad se disparó.

“El aumento de la miopía no solo es muy alto, sino que confirma la hipótesis de que los factores ambientales y no solo los genéticos pueden incrementar o disminuir esta enfermedad”, puntualizó la autora de la investigación.

Afirmó que los resultados del estudio son preocupantes si se considera que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que en el año 2050, la mitad de la población será miope.

En China, niños de seis a ocho años, los más afectados por la miopía

En otra investigación se compararon los niveles de miopía entre más de 100 mil niños de primarias en la ciudad de Shandong, China, desde 2015 a 2020. Se encontró que durante el año pasado, cuando se estableció el confinamiento, el porcentaje de esta afección entre los menores fue más alto que en años anteriores.

David Musch, profesor del departamento de Oftalmología y Ciencias Visuales de la Universidad de Michigan y coautor del estudio publicado en la revista médica JAMA Network, indicó que los niños más afectados fueron los de seis a ocho años.

“El aumento de la miopía podría tener consecuencias más graves para la salud visual de las personas, algunas desarrollarán complicaciones que amenacen la vista, como cataratas, glaucoma y desprendimiento de retina”, mencionó Musch.

"Progresión de la miopía en niños en edad escolar después del confinamiento en el hogar por Covid19".

El estudio comparó los niveles de miopía de más de 100.000 niños de escuelas primarias en la ciudad de Shandong, en China, desde 2015 hasta 2020https://t.co/ReITs1O6VJ — Miguel Angel Grullon C. (@miguel78910) June 15, 2021

Debido al confinamiento, los niños y jóvenes pasan más tiempo frente a la computadora o teléfonos celulares; sin embargo, el aumento de la miopía no se debe al uso intenso de estos dispositivos, sino a la poca actividad al aire libre y el menor contacto con los rayos del sol.

“Si ocurrieran pandemias futuras, se debería permitir que los menores disfruten del aire libre en condiciones seguras, al menos dos horas diarias, para evitar la progresión de la miopía en los niños”, concluyó Musch.

Te puede interesar: Vacuna Novavax tienen una eficacia del 90% contra Covid-19