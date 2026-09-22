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¡Caótica mañana en CDMX! Patrulla Federal choca en Calzada de Chabacano, CDMX; otras zonas con incidentes y afectaciones | EN VIVO

La Ciudad de México (CDMX) inicia la semana con el choque entre un auto particular y una patrulla de Protección Federal en la Calzada Chabacano.

EN VIVO| Calles afectadas en CDMX HOY: Socavones, encharcamientos, baches y obras inconclusas este jueves; zonas afectadas y rutas alternas
Patrulla de Protección Federal choca en Calzada Chabacano|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez, Daniel Rivera Guzmán

Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances y accidentes viales que se reportan diariamente en las vialidades.

Te compartimos las zonas afectadas para este 22 de septiembre; se recomienda manejar con precaución.

¿Qué pasa en calles de la CDMX? Accidentes, socavones, baches e inundaciones este lunes

Patrulla Federal choca en Calzada de Chabacano

En las primeras horas de este 22 de septiembre 2026 se registró el choque entre un vehículo particular y una patrulla de Protección Federal en la Calzada de Chabacano, en dirección a la Roma.

Se desconoce la identidad de las personas involucradas en el accidente y el cómo ocurrieron los hechos.

Hasta el momento no se ha reportado la llegada de elementos de tránsito ni de la policía capitalina.

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