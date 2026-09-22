¡Caótica mañana en CDMX! Patrulla Federal choca en Calzada de Chabacano, CDMX; otras zonas con incidentes y afectaciones | EN VIVO
La Ciudad de México (CDMX) inicia la semana con el choque entre un auto particular y una patrulla de Protección Federal en la Calzada Chabacano.
Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances y accidentes viales que se reportan diariamente en las vialidades.
Te compartimos las zonas afectadas para este 22 de septiembre; se recomienda manejar con precaución.
¿Qué pasa en calles de la CDMX? Accidentes, socavones, baches e inundaciones este lunes
Patrulla Federal choca en Calzada de Chabacano
En las primeras horas de este 22 de septiembre 2026 se registró el choque entre un vehículo particular y una patrulla de Protección Federal en la Calzada de Chabacano, en dirección a la Roma.
Se desconoce la identidad de las personas involucradas en el accidente y el cómo ocurrieron los hechos.
Hasta el momento no se ha reportado la llegada de elementos de tránsito ni de la policía capitalina.