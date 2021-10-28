Barcelona despide como director técnico a Ronald Koeman

El Futbol Club Barcelona despidió a su director técnico, el holandés Ronald Koeman, luego de que este miércoles perdió un gol contra cero ante el Rayo Vallecano, en un partido correspondiente a la jornada 11 de La Liga de España.

A través de un comunicado , el Barcelona explicó que el presidente del club, Joan Laporta, se lo informó tras la derrota de este día. Sin embargo, Ronald Koeman se despedirá este jueves de la plantilla en la Ciudad Deportiva.

“El FC Barcelona quiere agradecerle los servicios prestados a la entidad y le desea mucha suerte en su carrera profesional”, agregaron en el mensaje compartido en las redes sociales.

El FC Barcelona ha destituido esta noche a Ronald Koeman como técnico del primer equipo — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 27, 2021

Ronald Koeman obtuvo malos resultados con el Barcelona

El holandés salió del club catalán luego de haber registrado cuatro derrotas en los primeros 13 partidos de la temporada, dos de ellas en Champions League y por goleada.

Además, la estancia de Ronald Koeman en Barcelona fue complicada porque no pudo encontrar continuidad con buenos resultados. Sumado a que llegó en una época complicada porque habían sido goleados 8-2 en la Champions League ante el Bayern Múnich, durante la temporada 2019-2020.

Números de Ronald Koeman

Ronald Koeman llegó en agosto de 2020 al Barcelona, tras dejar a la selección de Holanda. Dirigió 67 partidos, de los cuales ganó 40, empató en 11 y perdió 16. Sin embargo, las derrotas ocurrieron en momentos clave como la Champions League o El Clásico ante Real Madrid.

Fin de la era Messi con Barcelona

Por si fuera poco, la era de Ronald Koeman en el Barcelona estuvo marcada por haber sido la etapa en la que el argentino Lionel Messi dejó al equipo para irse a Francia con el Paris Saint Germain (PSG).

Entre las mayores críticas que sufrió durante su cargo como director técnico está el haber dejado ir al delantero, Luis Suárez , uno de los máximos goleadores del equipo. Además, el uruguayo fue notificado que no seguiría con el club a través de una llamada telefónica.

Posteriormente, Luis Suárez contribuyó con goles claves para que el Atlético de Madrid obtuviera el campeonato.