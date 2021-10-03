RU daría más visas a camioneros para enfrentar escasez de combustible

El primer ministro británico Boris Johnson dijo el sábado que mantendrá bajo revisión las normas de migración, y no descartó emitir más visas temporarias en un esfuerzo para aliviar la escasez de combustible, ocasionada por la falta de transportistas que la distribuyan, entre otros factores.

Reino Unido dijo la semana pasada que otorgará visas temporarias a 5,000 camioneros extranjeros y a 5,500 trabajadores de la industria avícola para atenuar una escasez de mano de obra aguda que alteró el suministro en estaciones de servicio y causó dificultades en la producción de alimentos.

Hablando a los reporteros durante una visita a un hospital, Johnson no descartó la posibilidad de conceder más visas temporarias.

"Lo que tenemos actualmente es un sistema que nos permite controlar la inmigración y que nos da flexibilidad. Podemos abrir nuestros mercados si lo necesitamos y por supuesto mantendremos todo bajo revisión", dijo Johnson.

UK could issue more temporary visas to solve lorry driver shortage, Johnson says https://t.co/UoxK4vEzXc pic.twitter.com/OWqFTZxci5 — Reuters (@Reuters) October 2, 2021

El gobierno ha dicho que a partir del lunes, 200 camioneros del ejército ayudarán a entregar combustible.

"Lo que no queremos es volver a una situación en la que básicamente permitíamos que la industria del acarreo por ruta se sostuviera con muchos inmigrantes de salarios bajos", dijo Johnson.

¿Qué provoca la escasez de combustible en Reino Unido?

La Asociación de Acarreo por Rutas de Reino Unido dice que el país enfrenta una escasez de 100,000 conductores como resultado de que los trabajadores dejan el sector, la pandemia frena el entrenamiento de choferes y las reglas migratorias post-Brexit impiden la contratación de camioneros europeos.

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