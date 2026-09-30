“Lo lamento, los amo”: revelan VIDEO de los últimos momentos del exfiscal Rubén Alberto Curiel antes de morir

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) reveló nuevos detalles sobre la muerte de Rubén Alberto Curiel Tejeda, exfiscal anticorrupción y coordinador general jurídico de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, quien fue localizado sin vida el pasado 25 de septiembre en el estacionamiento del Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis.

Durante una conferencia de prensa, la fiscal Idamis Pastor Betancourt presentó imágenes captadas por las cámaras de seguridad del inmueble, con las que se reconstruyeron los últimos movimientos registrados de Curiel antes de que fuera encontrado muerto.

La Fiscalía señaló que los indicios obtenidos hasta el momento apuntan a una posible muerte autoinfligida, aunque la investigación continúa y todavía existen diligencias pendientes para establecer una conclusión definitiva.

Así fueron los últimos momentos de Rubén Curiel

De acuerdo con la cronología presentada por la FGE, el 24 de septiembre, alrededor de las 21:01 horas, Curiel apareció en las cámaras de seguridad del tercer piso del CIS de Angelópolis, donde se encontraba su oficina.

Las imágenes muestran que salió de su oficina y caminó hacia el baño. Dos minutos después, a las 21:03 horas, regresó y abordó un elevador. Al salir, fue captado cerca de un cajero automático, donde incluso intercambió algunas palabras con un elemento de la Policía Auxiliar.

Posteriormente, alrededor de las 21:05 horas, las cámaras lo registraron en la explanada del CIS, donde utilizó su teléfono celular en dos ocasiones.

Después tomó nuevamente un elevador con dirección al estacionamiento subterráneo. La última imagen de Curiel con vida registrada por las cámaras corresponde a las 21:07 horas.

🚨 #ÚltimaHora || La fiscal Idamis Pastor dio a conocer los avances en la investigación por el fallecimiento de Rubén Alberto Curiel Tejeda, coordinador general jurídico de @BuenGobiernoPue, ocurrido el pasado 25 de septiembre en el CIS Angelópolis.



La funcionaria señaló que… pic.twitter.com/A3ksAQ79Vv — Diario de Puebla (@DiariodePuebla) September 29, 2026

El último mensaje que envió antes de morir

Uno de los elementos que más llamó la atención durante la conferencia fue el mensaje que, de acuerdo con la Fiscalía, Curiel envió antes de morir.

En una gráfica mostrada durante la presentación de los avances, apareció el texto:

“Lo lamento, los amo, cuida a mis hijos”.

La Fiscalía informó que el mensaje fue enviado mediante WhatsApp. Aunque Idamis Pastor no precisó expresamente el destinatario durante su exposición, el contexto presentado por la institución apunta a que habría sido enviado a su esposa, Adalit Lozada Aguilar.

La declaración de su esposa

La esposa de Curiel declaró ante las autoridades que la noche del 24 de septiembre ocurrió una situación personal y de pareja que terminó con la relación, además de que le pidió abandonar el domicilio.

De acuerdo con su declaración, semanas antes había escuchado al exfuncionario realizar expresiones relacionadas con la muerte, entre ellas “ya me voy a morir”. Según lo relatado por ella ante la Fiscalía, Curiel le había explicado que esas expresiones estaban relacionadas con el estrés laboral que enfrentaba.

La Fiscalía también informó que, de acuerdo con la trazabilidad de conversaciones integrada a la carpeta de investigación, una persona con quien Curiel mantenía una relación extramarital se comunicó con su esposa el mismo día de los hechos para informarle sobre esa situación.

¿Dónde fue encontrado sin vida Rubén Alberto?

El cuerpo de Rubén Alberto Curiel Tejeda fue localizado el 25 de septiembre, un día después de sus últimos registros en las cámaras, dentro de una camioneta estacionada en el cajón 99 del sótano 3 del CIS Angelópolis.

La Fiscalía informó que la necropsia estableció como causa de muerte un traumatismo craneoencefálico secundario a un proyectil de arma de fuego.

Y es que, aunque la fiscal Idamis Pastor Betancourt señaló que los indicios apuntan a una posible muerte autoinfligida, la propia Fiscalía precisó que el caso no está concluido.