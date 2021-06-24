Rudy Giuliani pierde su licencia de abogado en Nueva York

La licencia de abogado de Rudy Giuliani en el estado de Nueva York fue suspendida, después de que tribunal estatal de apelaciones consideró que había mentido al argumentar que a su cliente, el expresidente Donald Trump, le robaron las elecciones en Estados Unidos.

Giuliani, de 77 años y exfiscal en Manhattan, fue sancionado por hacer afirmaciones sin fundamento en tribunales, testimonios ante legisladores, conferencias de prensa y otras apariciones en medios de comunicación sobre fraude electoral, de acuerdo con información de Reuters.

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La División de Apelaciones de Manhattan, compuesta por cinco jueces, encontró pruebas sobre las declaraciones “demostrablemente falsas y engañosas” que el abogado hizo al tratar de anular las elecciones presidenciales, en las que el demócrata Joe Biden obtuvo la victoria.

“Estas declaraciones falsas se hicieron para reforzar indebidamente la narrativa de que, debido al fraude electoral generalizado, la victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020 fue robada a su cliente (Donald Trump)”, dijo el tribunal citado por Reuters.

Concluimos que la conducta del demandado amenaza inmediatamente el interés público y justifica la suspensión provisional del ejercicio de la abogacía. División de Apelaciones de Manhattan

La suspensión de la licencia entra en vigor de manera inmediata

El tribunal señaló que el abogado y exalcalde de Nueva York hizo numerosas declaraciones falsas sobre las votaciones en Arizona, Georgia y Pensilvania, incluyendo que cientos de miles de sufragios en ausencia o de personas fallecidas habían sido contados indebidamente.

Destacó una audiencia celebrada en el tribunal de Pensilvania el pasado 17 de noviembre, en la que Giuliani alegó un fraude electoral generalizado, pese a que su denuncia formal por escrito en nombre de Trump no lo mencionaba.

Según Reuters, el tribunal también rechazó el argumento de Giuliani de que la investigación sobre su conducta violaba su derecho constitucional a la libertad de expresión y sugirió que la suspensión podría ser permanente.

La suspensión de su licencia entra en vigor inmediatamente, a la espera de nuevos procedimientos ante un comité de quejas de abogados que la había recomendado.

On this exact date in 1986 Roy Cohn was disbarred in New York. 35 years later Rudy Giuliani’s law license was suspended in NY.



June 24 is not a good day to be an attorney for Donald Trump, but it’s a wonderful day for everyone else.https://t.co/hC1dACs7XV pic.twitter.com/OfJH2EW8xa — Senator Brad Hoylman (@bradhoylman) June 24, 2021

Además, fiscales federales de Manhattan han estado examinando los negocios del abogado en Ucrania, incluyendo si violó las leyes de lobby al actuar como agente extranjero no registrado mientras trabajaba con Trump.

Giuliani comenzó a representar a Donald Trump en abril de 2018, cuando el fiscal especial Robert Mueller estaba investigando la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos.

Su trayectoria en la abogacía inició en 1969, trabajó en el Departamento de Justicia durante la Administración de Ronald Reagan y en 1983 fue designado fiscal del distrito de Manhattan, en Nueva York, donde fue alcalde entre 1994 y 2002.

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