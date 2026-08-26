“La unidad no se da con dados cargados": Ricardo Rodríguez cuestiona designación de Nora Ruvalcaba como coordinadora en Aguascalientes

El anuncio de los resultados de las encuestas internas de Morena para definir a las coordinaciones de defensa de la transformación rumbo a las elecciones de 2027 desató los primeros roces y descontentos dentro del oficialismo. Tras la designación formal de la senadora con licencia Nora Ruvalcaba como la virtual candidata a la gubernatura de Aguascalientes, el extitular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP), Ricardo Rodríguez Vargas, alzó la voz para cuestionar la transparencia del proceso y denunciar que la dirigencia estatal actuó con "dados cargados" para favorecer al perfil tradicional del partido.

Obscuridad en los datos e insatisfacción con los mismos perfiles

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, Rodríguez Vargas reveló que la dirigencia nacional no transparentó los desglose de las encuestas a los participantes. "No supimos el resultado en privado, solo vi una encuesta publicada por un diario nacional donde yo quedaba en segundo lugar", precisó el aspirante.

Asimismo, lamentó que la izquierda en Aguascalientes insista en postular a los mismos perfiles históricos que llevan 24 años al frente de las candidaturas sin entregar los resultados esperados ante el electorado hidrocálido, cerrando el paso a opciones alternativas de renovación política.

Exigen comisionado especial ante el actuar faccioso del partido local

En un mensaje grabado y difundido de forma paralela, el exfuncionario federal reconoció la educación y neutralidad de la dirigencia nacional encabezada por Ariadna Montiel, pero exigió el envío urgente de un delegado especial para Aguascalientes. Rodríguez Vargas acusó directamente al comité estatal de operar de manera parcial: "La dirigencia local actuó de forma facciosa y con cero neutralidad a favor de una candidata de su mismo grupo político. La fortaleza y la unidad de un partido no se dan con dados cargados ni con trato preferencial; desde ahorita lo digo, este sesgo no garantiza la unidad que el movimiento necesita rumbo a 2027", concluyó.