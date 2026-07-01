Morena utilizará a la UIF para filtrar a aspirantes a candidatos rumbo a 2027

La carrera por las 17 gubernaturas que se jugarán en las elecciones de 2027 sumó una nueva y estricta aduana. Luego de que concluyera el registro presencial con un total de 277 aspirantes inscritos, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, anunció un blindaje inédito. El partido solicitará formalmente al Gabinete de Seguridad federal una revisión profunda de cada uno de los perfiles que pretenden competir. El objetivo público: cerrar el paso a personajes con vínculos delictivos o cuentas pendientes con la justicia.

Esta medida cambia por completo las reglas del juego de la convocatoria interna. Ya no bastará con tener altos números de popularidad en los estados o con ganar la encuesta final en vivienda; ahora, el primer requisito obligatorio será aprobar un riguroso examen institucional y financiero operado desde el centro del país.

¿Cómo funcionará el filtro con la UIF, el SAT y Seguridad?

De acuerdo con lo detallado por la dirigencia del partido, el proceso de revisión comenzará de inmediato y dejará la primera depuración en manos de tres instancias clave del Gobierno Federal:



La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF): Se encargará de revisar los movimientos bancarios, transferencias sospechosas o posibles señales de lavado de dinero en los entornos de los aspirantes y sus familiares cercanos.

Se encargará de revisar los movimientos bancarios, transferencias sospechosas o posibles señales de lavado de dinero en los entornos de los aspirantes y sus familiares cercanos. El Servicio de Administración Tributaria (SAT): Auditará la situación fiscal de los políticos registrados para asegurar que no existan fraudes, evasión de impuestos o discrepancias entre sus ingresos y sus declaraciones de bienes.

Auditará la situación fiscal de los políticos registrados para asegurar que no existan fraudes, evasión de impuestos o discrepancias entre sus ingresos y sus declaraciones de bienes. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC): Junto con las agencias de inteligencia del país, verificará la existencia de antecedentes penales, investigaciones abiertas o posibles nexos de los registrados con grupos del crimen organizado en sus respectivas regiones.

Toda la información recabada por estas dependencias será entregada directamente a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Este órgano interno será el encargado de usar los datos para validar o rechazar las solicitudes antes de que se diseñen las boletas de las encuestas.

El trasfondo: ¿Filtro de seguridad o control político?

La decisión de involucrar al aparato del Estado en un proceso partidista tiene dos lecturas de peso en el escenario rumbo a 2027. Por un lado, responde a una exigencia ciudadana urgente. Morena enfrenta el desgaste de gobiernos locales severamente cuestionados en materia de seguridad y sus vínculos con el narcotráfico, como en los casos de Sinaloa o Guerrero, por lo que mandar un mensaje de cero tolerancia busca limpiar la imagen de la marca oficialista de cara a las elecciones intermedias.

Sin embargo, en el terreno de la estrategia pura, este mecanismo le otorga un poder inmenso a la cúpula del partido. Al revisar con lupa el SAT y la UIF, la dirigencia nacional cuenta con una herramienta perfecta para frenar de golpe a perfiles locales incómodos o demasiado independientes que, aunque sean muy populares en territorio, arrastren debilidades financieras.

Con casi 300 registrados compitiendo por solo 17 candidaturas a gobernador, la aduana de seguridad e inteligencia fiscal será el pretexto ideal para reducir la lista a los finalistas elegidos por el centro, sin necesidad de asumir el costo político de una ruptura interna.

