VIDEO: Explota camión con fuegos artificiales en playa de Maryland

En plena celebración por el Día de la Independencia, un camión cargado con fuegos artificiales explotó en una playa de Ocean City en Maryland, Estados Unidos, causando lesiones a varios trabajadores.

La explosión de los fuegos artificiales ocurrió horas antes de que se realizara el espectáculo por las celebraciones del Día de la Independencia en esa localidad.

En redes sociales se difundieron videos de momentos después de que se originó el incendio, en donde se ve que del camión salen chispas que se dirigen a distintas direcciones, llenando el cielo de humo.

El Departamento de Bomberos de Ocean City, en Maryland atendió al llamado de emergencia y reportó una cantidad menor de heridos, y quienes rechazaron ser trasladados a un hospital.

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Las autoridades anunciaron más tarde que la playa sería cerrada y se cancelaría el show de pirotecnia preparado para esta noche.

En el lugar, estaban decenas de personas, pero los bañistas se alejaron para evitar ser alcanzados por la pirotecnia que no dejaba de estallar.

Otras personas que se encontraban a varios metros de distancia de la playa también vieron los fuegos artificiales y la gran columna de humo que dejaron en el cielo despejado de Ocean City. No se reportaron turistas lesionados.

⚡️ | Accidente con pirotecnia en Ocean City; Maryland durante la celebración del 4 de Julio. #EUA pic.twitter.com/1qeipC1N99 — Roberto Ruiz (@roberto_ruizg) July 4, 2021

¿Por qué explotó el camión con fuegos artificiales?

Cuando recién había ocurrido la explosión, los bomberos informaron que se trataba del incendio en un vehículo, pero después se confirmó que era la explosión accidental de la pirotecnia que se usaría en el espectáculo del 4 de julio, con motivo de la Independencia de EUA.

Los primeros reportes indican que un grupo de trabajadores estaba instalando la infraestructura para el show en la playa, cerca de las 10 de la mañana, cuando de forma involuntaria los detonaron.

En tanto, Ocean City informó a través de un comunicado, que debido al accidente, todos los espectáculos de fuegos artificiales serían cancelados en la región.

Due to an abundance of caution, all firework shows in Ocean City have been canceled: https://t.co/zMrsyaMOvq pic.twitter.com/D5n5ZybItZ — Ocean City, Maryland (@OCMaryland) July 4, 2021

También, las autoridades cerraron el paso para los peatones en la playa y el paseo marítimo mientras se realizaba una inspección y se analizaban los riesgos.

Los videos de la explosión de los fuegos artificiales se hicieron virales y aquí te dejamos algunos:

BREAKING: Truck full of fireworks exploded in Ocean City, Maryland pic.twitter.com/Po8kWA0SIO — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 4, 2021

Here's another look at the unintentional fireworks explosion in Ocean City, Maryland, where at least one person was injured.



(🎥: Dan Whelan)



MORE: https://t.co/5W3oRQMI6T pic.twitter.com/MCSnExILCJ — CNYCentral (@CNYCentral) July 4, 2021

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