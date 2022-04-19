Rusia continúa con la denominada “Batalla de Dombás” en Ucrania

Es el 55 día de la operación militar especial de Rusia en Ucrania y el ejército ruso continúa su ofensiva para establecer el control total del Donbás. La denominada "Batalla de Dombás" que Rusia lleva preparando desde hace varios días, desde que se replegó de los alrededores de Kiev (capital de Ucrania) y otras partes en el norte de la nación "Eslava".

Rusia avanza en el este, Ucrania enfrenta la "Batalla de Dombás"

El Ejército de Rusia lanza una nueva ofensiva a lo largo de la mayor parte del flanco este de Ucrania y ahora comenzó la denominada "Batalla de Dombás", señalaron el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski y funcionarios de alto rango.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó a su país, a través de un mensaje por vídeo, de que Rusia "ha empezado la gran batalla por el Donbás" y añadió que los soldados ucranianos "combatirán" y que "no cederán" nada del territorio del país.

El Ejército de Ucrania se ha estado preparando para un nuevo asalto de parte de Rusia en su flanco oriental desde que Moscú retiró sus fuerzas desde cerca de Kiev y del norte ucraniano a fines del mes pasado para concentrarse en un asalto en la región de Dombás.

"Ahora podemos decir que las fuerzas rusas han comenzado la batalla de Dombás, para la que se han preparado durante mucho tiempo", señaló el Presidente Zelenski.

El secretario del Consejo de Seguridad de Ucrania, Oleksiy Danilov, señaló en comentarios televisados que "Ellos (las fuerzas rusas) comenzaron su intento de iniciar la fase activa esta mañana".

Esta mañana, a lo largo de casi toda la línea del frente de las regiones (este) de Donetsk, Lugansk y Járkov, los ocupantes intentaron romper nuestras defensas.

Rusia inició la ofensiva final en el Donbás - Comenzó la nueva fase del operativo militar, informó el canciller Serguéi Lavrov, dirigida a lograr la liberación total de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk. Rusia también castiga el oeste de Ucrania con misiles. pic.twitter.com/K3djqWbESL — Fm America Noticias (@fmamericanoti) April 19, 2022

Rusia aumenta sus fuerzas en el este de Ucrania

Rusia ha estado aumentando sus fuerzas en el este de Ucrania, utilizando soldados que sacó del norte de Ucrania y de la vecina Bielorrusia, un aliado cercano de Rusia.

En una publicación en Facebook, el comando de las fuerzas armadas ucranianas señaló que la principal fuerza militar de Rusia se concentraba en tomar el control de la totalidad de las regiones de Donetsk y Lugansk, que conforman la franja de tierra conocida como Dombás.

"La segunda fase de la guerra ha comenzado... Cree en nuestro Ejército, es muy fuerte", escribió el jefe de gabinete del presidente ucraniano, Andriy Yermak.

Los refuerzos de Rusia han preparado el escenario para una batalla prolongada que, según analistas militares, seguramente infligirá grandes pérdidas en ambos lados en un momento en que los rusos intentan rodear a los combatientes de Ucrania atrincherados para defender la región del Dombás.