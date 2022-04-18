“Rusia ha comenzado la Batalla de Dombás": dice presidente de Ucrania

Luego de que las fuerzas de Rusia lanzaron un nuevo impulso ofensivo a lo largo de la mayor parte del flanco este de Ucrania el lunes 18 de abril, el presidente ucraniano Volodymr Zelensky y otros altos funcionarios afirmaron que la "Batalla de Dombás" había comenzado.

El ejército de Ucrania se ha estado preparando para un nuevo asalto por parte de Rusia en su flanco oriental, luego de que Moscú retiró sus fuerzas de la periferia de Kiev y del norte de Ucrania a fines del mes pasado para concentrarse en un asalto en la región ucraniana de Dombás.

"Ahora podemos decir que las fuerzas rusas han comenzado la batalla de Dombás, para la que se han preparado durante mucho tiempo", dijo Zelensky en un video.

Rusia ha estado aumentando sus fuerzas en el este de Ucrania usando tropas que sacó del norte de Ucrania y de la vecina Bielorrusia, un aliado cercano de Rusia.

En una publicación en Facebook, el comando de las fuerzas armadas ucranianas dijo que la principal fuerza militar de Rusia se concentraba en tomar el control de la totalidad de las regiones de Donetsk y Luhansk que conforman la franja de tierra conocida como Dombás.

"La segunda fase de la guerra ha comenzado... Creemod en nuestro ejército, es muy fuerte", escribió el jefe de gabinete del presidente Zelensky, Andriy Yermak, en la aplicación de mensajería Telegram.

Los refuerzos de Rusia han preparado el escenario para una batalla prolongada que, según los analistas militares, seguramente infligirá grandes pérdidas en ambos lados mientras los rusos intentan rodear a los combatientes de Ucrania atrincherados para defender la región de Dombás.

🇺🇦🇷🇺 El presidente ucraniano, Volodomyr Zelensky, confirma esta información afirmando: "Ahora podemos decir que las fuerzas rusas han comenzado la batalla de Donbas, para la que se han preparado durante mucho tiempo" pic.twitter.com/TalybuQlFh — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) April 18, 2022

¿Qué dijo Zelensky sobre la ofensiva rusa?

El presidente ucraniano habló sobre la ofensiva de Rusia en Dombás.

Ahora podemos decir que las fuerzas rusas han comenzado la batalla de Dombás, para la que se han preparado durante mucho tiempo. Una gran parte de todo el ejército ruso ahora se concentra en esta ofensiva. Los ataques de hoy en Leópolis, la región de Dnipropetrovsk y cualquier otro ataque ruso significan solo una cosa: nosotros, el mundo y la historia le quitaremos mucho más a Rusia que los misiles rusos a Ucrania. Cada vida perdida es un argumento para los ucranianos y otros pueblos libres, generación tras generación, para percibir a Rusia exclusivamente como una amenaza. Y cualquier infraestructura puede ser restaurada. Y definitivamente lo haremos. Volodymyr Zelensky

Así mismo abordó la adhesión del Ucrania a la Unión Europea.

La adhesión de Ucrania a la Unión Europea es una parte integral de la visión estratégica [de Ucrania]. Y en este contexto, hoy tuvo lugar un evento histórico: estamos pasando por una de las etapas antes de unirnos a la UE. Enviamos respuestas a un cuestionario recibido de Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea, y Josep Borrell, Jefe de la Diplomacia Europea. Cada país que se unió a la Unión Europea pasó por el mismo procedimiento con el cuestionario. La única diferencia es que les tomó años, y un poco más de una semana, para nosotros. Enviaremos la segunda parte de las respuestas lo antes posible. Y esperamos que la resolución europea en respuesta sea rápida. Volodymyr Zelensky

Zelensky también habló de cómo Rusia se quedará sin misiles debido a la sanciones, lo que llevaría a su autodesmilitarización.

El ejército ruso no está ralentizando el uso de misiles contra Ucrania. Aunque debería haberse dado cuenta de que será extremadamente difícil para Rusia restaurar las existencias de misiles incluso frente a las sanciones existentes. Sin importaciones, ni siquiera pueden hacer eso. Y cuando se cierren todas las lagunas utilizadas para eludir las sanciones, y cuando se impongan sanciones aún más duras, la restauración de las capacidades de misiles de Rusia será poco realista. Es decir, los ataques con misiles rusos conducen a una sola cosa: la autodesmilitarización de misiles de la Federación Rusa. Volodymyr Zelensky