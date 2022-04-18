Continúan bombardeos de Rusia sobre diversas ciudades de Ucrania

Es el día número 54 desde que Rusia comenzó con su denominada "operación militar especial en Ucrania". El número de muertos en los ataques (bombardeos) de este lunes sobre la ciudad ucraniana de Lviv, situada a unos 70 kilómetros de la frontera con Polonia, ya ha ascendido a once, entre ellos un niño, al impactar un misil de Rusia contra un objetivo civil.

Los soldados ucranianos se resistieron a un ultimátum ruso para deponer las armas el domingo en el puerto de Mariúpol, que según Moscú sus fuerzas habían tomado casi por completo en lo que sería su mayor premio de la guerra de casi dos meses.

El primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, dijo que las tropas en Mariúpol seguían luchando a pesar de la exigencia rusa de rendirse antes del amanecer.

"La ciudad todavía no ha caído", dijo al programa "ThisWeek" de la cadena ABC, añadiendo que los soldados ucranianos siguen controlando algunas partes de la ciudad del sureste de Ucrania.

Rusia dijo el sábado que tenía el control de las zonas urbanas, y que algunos combatientes ucranianos permanecían en la planta siderúrgica de Azovstal, con vistas al mar de Azov.

La captura de Mariúpol, el principal puerto de la región de Donbás, sería un premio estratégico para Rusia, ya que conecta el territorio en poder de los separatistas prorrusos en el este con la región de Crimea, que Moscú se anexó en 2014.

Tras fracasar en su intento de vencer la resistencia ucraniana en el norte, el Ejército ruso ha vuelto a centrar su ofensiva terrestre en Donbás, al tiempo que ha lanzado ataques alarga distancia contra objetivos en otros lugares, incluida la capital, Kiev.

Más de cuatro millones de personas han huido de Ucrania

Alrededor de cuatro millones de ucranianos han huido del país, las ciudades han quedado devastadas y miles de personas han muerto desde el inicio de la invasión el 24 de febrero.

El daño económico también es importante: Shmyhal dijo que el déficit presupuestario de Ucrania era de unos 5.000 millones de dolares al mes y pidió a los gobiernos occidentales que proporcionen más ayuda financiera.

El presidente Volodímir Zelenski dijo en Twitter que había discutido con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, la necesidad de garantizarla estabilidad financiera de Ucrania y los preparativos para la reconstrucción tras la guerra. Ella respondió que el apoyo era “esencial para sentar las bases de la reconstrucción de una Ucrania moderna y competitiva".

Antes, publicó en su cuenta de Telegram imágenes de destrucción que, según dijo, eran similares a las de la Segunda Guerra Mundial.

"Los ocupantes serán responsables de todo lo que hicieron en Ucrania", dijo Zelenski.

Cuatro civiles muertos a tiros mientras huían de una ciudad en Luhansk: gobernador

Cuatro civiles murieron por disparos cuando intentaban huir en coche de la ciudad de Kreminna, en la región oriental ucraniana de Luhansk, durante un ataque ruso, dijo el lunes el gobernador regional Serhiy Gaidaien una publicación en la aplicación de mensajería Telegram.

Una cuarta persona resultó gravemente herida, dijo. Reuters no pudo verificar la información de forma independiente.

🛑 guerre en #Ukraine Lviv bombardée : au moins 6 morts et 8 blessés après 5 frappes de missiles russes



➡️ Bogdana Fedun, rédactrice en chef de la revue européenne what’s Up EU

🗣️"On voit qu'il n’y a plus d’endroits sécurisés à Lviv "#Le9h12h | @MAMELIYI pic.twitter.com/FZjjRufXS9 — LCI (@LCI) April 18, 2022

Ataques de Rusia en toda Ucrania

En el resto de Ucrania, el domingo se informó de más ataques rusos en torno a los principales centros de población.

Los medios de comunicación locales informaron de una explosión en Kiev, aunque el vicealcalde Mykola Povoroznyk dijo que los sistemas de defensa aérea habían frustrado los ataques rusos. El alcalde de la ciudad de Brovary, cercana a Kiev, dijo que un ataque con misiles había dañado infraestructura.

Rusia dijo que había destruido una fábrica de municiones cerca de la capital, según la agencia de noticias RIA.

Los bombardeos en la segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkov, dejaron cinco personas muertas y 13 heridas, informó la emisora pública ucraniana Suspilne. Un corresponsal de Reuters en Járkov escuchó múltiples explosiones en rápida sucesión y vio restos de misiles.

"Esto no es más que terror deliberado: morteros, artillería contra barrios residenciales ordinarios, contra civiles ordinarios", dijo Zelenski en su discurso nocturno transmitido por video.

Mientras continuaban las operaciones de limpieza en las zonas en las que los rusos se han retirado, la defensora del pueblo ucraniano dijo que casi todos los edificios altos de la ciudad de Okhtyrka no eran aptos para ser ocupados. El Servicio Estatal de Emergencias dijo que se habían recuperado 41 cadáveres en la ciudad de Borodyanka.

La mayoría de los ucranianos celebran la Pascua ortodoxa el próximo domingo, pero en Bucha, una ciudad al norte de Kiev donde Ucrania acusa a Rusia de haber matado a decenas de civiles, unas 50 personas asistieron a un servicio religioso, portando brotes de sauce y rezando por los muertos.

Rusia niega haber atacado a civiles y ha calificado de falsas las imágenes de Bucha

"Hoy sólo he rezado para dejar de llorar", dijo la residente Evgeniya Lebedko después del servicio. "Hemos sobrevivido a estos horrores y no dejamos de llorar".

A pesar de la desesperada situación en Mariúpol, Ucrania dijo que estaba conteniendo a las fuerzas rusas en otras partes de las regiones de Donetsk y Lugansk, que antes de la invasión ya estaban parcialmente controladas por los separatistas respaldados por Rusia.

El domingo, la policía de la región de Donetsk dijo que en las últimas 24 horas las fuerzas rusas abrieron fuego contra 13asentamientos bajo control ucraniano, matando a dos civiles.

Kremlin says Ukraine is not consistent when it comes to peace talks https://t.co/B43QiUFd3W pic.twitter.com/y3Pf0YCCRr — Reuters (@Reuters) April 18, 2022

El Kremlin asegura que Ucrania no es coherente en las conversaciones de paz

El Kremlin acusó el lunes a Ucrania de cambiar constantemente su postura en lo que respecta a cuestiones ya acordadas en sus conversaciones de paz.

"Los contactos continúan a nivel de expertos en el marco del proceso de negociación", dijo a los periodistas en una conferencia telefónica el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

"Desgraciadamente, la parte ucraniana no es coherente en cuanto a los puntos acordados". "Cambia a menudo su posición y la tendencia del proceso de negociación deja mucho que desear".

Rusia envió sus tropas a Ucrania el 24 de febrero en lo que llamó una "operación militar especial". Las fuerzas ucranianas han presentado una feroz resistencia y Occidente ha impuesto duras sanciones a Rusia.