Tensión en el Caribe: Rusia exige legalidad y rechaza acciones de Estados Unidos contra Venezuela

Rusia elevó el tono frente a Estados Unidos al condenar el bloqueo marítimo “de facto” contra Venezuela, al que calificó como una violación grave del derecho internacional y de la libertad de navegación, en medio de una creciente tensión en el mar Caribe .

Durante su rueda de prensa semanal, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, denunció que las acciones de Washington buscan desestabilizar a Venezuela, además de que socavan principios fundamentales del orden internacional.

«Reafirmamos nuestro apoyo a los esfuerzos del Gobierno de Nicolás Maduro por proteger su soberanía e intereses nacionales y mantener el desarrollo estable y seguro de su país», declaró la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova.… pic.twitter.com/4en2DQLfSE — Maria Moros (@MariaMorosVen) December 26, 2025

¿Por qué Rusia acusa a Estados Unidos de violar la legalidad internacional?

Zajárova afirmó que, desde la perspectiva del derecho marítimo internacional, las restricciones impuestas por Estados Unidos constituyen una violación directa a la libertad de navegación, misma que se encuentra protegida por el artículo 87 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

“Hoy somos testigos de una auténtica anarquía en el mar Caribe, con prácticas que creíamos superadas, como la apropiación ilegal de activos, la piratería, los asaltos y el bandidaje”, declaró la diplomática rusa, en una de sus críticas más severas.

¿Qué papel jugó el Consejo de Seguridad de la ONU?

La vocera rusa recordó que el pasado 23 de diciembre, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió para debatir el incremento de la presencia militar estadounidense en el Caribe y el impacto del bloqueo marítimo sobre Venezuela.

Conforme a Zajárova, la mayoría de los países miembros condenaron el carácter unilateral de las medidas, al considerar que violan principios clave como la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia en asuntos internos, la libertad de navegación, además de los derechos económicos de las naciones.

¿Qué pide Rusia y a qué apuesta políticamente?

Rusia reitera que exige estabilidad, legalidad, además de previsibilidad en el ámbito marítimo internacional, y llamó a evitar una

🕊🌎 MOSCÚ: "AMÉRICA LATINA DEBE SER UNA ZONA DE PAZ"



La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, comentó la agresión estadounidense contra Venezuela, abogando por una desescalada de la tensión entre ambas partes.https://t.co/g2O34j6wz3 pic.twitter.com/gFuhvMhks0 — RT en Español (@ActualidadRT) December 26, 2025

Asimismo, la funcionaria rusia subrayó que América Latina y el Caribe deben seguir siendo zonas de paz, como se proclamó en 2014, y ratificó el respaldo de Rusia al gobierno del dictador Nicolás Maduro en la defensa de la soberanía venezolana. ¿Está el bloqueo a Venezuela cruzando una línea peligrosa en el derecho internacional? La postura de Rusia abre un nuevo capítulo en la disputa geopolítica por el mar Caribe.