Encarcelan a ciudadano en Rusia por escribir en la nieve “No a la guerra”

Un hombre escribió la frase “No a la guerra” en la nieve que cayó en un parque en Moscú, Rusia, por lo cual las autoridades locales determinaron encarcelarlo.

El hecho ocurrió el pasado 23 de noviembre, cuando el sujeto llamado Dmitry Fyodorov acudió al parque Gorki en la capital rusa. El hombre se acercó a un torniquete cubierto de nieve a la entrada del parque, donde usó el dedo para escribir la frase antibélica.

Al día siguiente, el hombre recibió la condena de prisión por 10 días, después de ser detenido por la policía. Las autoridades señalaron que la acción el sujeto podía representar un delito civil, de acuerdo con una ley que persigue a cualquiera quien actuó públicamente para “desacreditar” al ejército de Rusia.

Fyodorov admitió ante el tribunal haber escrito las frases contra la guerra. Ante ello, el juez determinó la sanción debido a que desobedeció a la policía y presuntamente por negarse a acudir ante una comisaría, algo que el detenido negó, afirman documentos judiciales.

Medios locales agregan que el hombre también deberá pagar una multa, cuyo monto es desconocido, aparentemente por haber escrito la frase “No a la guerra”.

Rusia sanciona a críticos de la guerra contra Ucrania

Desde el inicio de la guerra contra Ucrania en febrero de 2022, cuando comenzó una “operación militar especial”, al menos 20 mil personas han sido detenidas y han abierto más de 800 causas penales, aseguran los críticos de las medidas.

Y es que el gobierno ruso aprobó leyes contra la disidencia poco después de que la administración de Vladimir Putin aprobara la misión militar en territorio ucraniano.

Un tribunal de San Petersburgo condenó el pasado 16 de noviembre a siete años de prisión a Sasha Skochilenko, una artista de 33 años de edad, por cambiar las etiquetas de los precios de productos de un supermercado por lemas pacifistas.

Las autoridades señalaron a la pintora de “difundir información falsa”. La organización Amnistía Internacional la consideró una “presa de consciencia”.

Con información de Reuters.